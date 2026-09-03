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Luka Modric se prononce sur le prochain Ballon d’Or

À quelques semaines de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, la course au prestigieux trophée reste particulièrement ouverte. Luka Modric, figure emblématique du Real Madrid, a évoqué les principaux prétendants sans toutefois dévoiler le nom de son favori.

Romaric Déguénon
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Publié le à · Mis à jour le
Football
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Luka Modric se prononce sur le prochain Ballon d’Or
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La légende du Real Madrid, Luka Modric, s’est exprimée sur les prétendants au Ballon d’Or 2026, sans toutefois désigner ouvertement son favori. Le milieu de terrain croate a reconnu que plusieurs joueurs pouvaient légitimement prétendre au prestigieux trophée, aussi bien au Real Madrid que dans d’autres clubs européens. Modric a néanmoins préféré ne pas citer de nom en particulier.

La cérémonie du Ballon d’Or 2026 se déroulera à Londres, le 26 octobre, selon France Football. Plusieurs grands noms figurent parmi les candidats les plus attendus, dont Harry Kane, Kylian Mbappé et Michael Olise. La course s’annonce particulièrement indécise, alors que les performances réalisées au cours de la saison seront déterminantes au moment du vote.

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