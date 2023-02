Luka Modric réagit au séisme en Turquie

Le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, a réagi au tremblement de terre survenu ce lundi en Turquie et qui a fait des milliers de morts.

La Turquie a été frappée ce lundi matin par trois tremblements de terrain. Un séisme de magnitude 7,8 qui a ravagé la partie Est du pays de Recep Tayip Erdogan. Le dernier bilan a fait état de 1700 morts et de nombreuses personnes portées disparues.

Les footballeurs n’ont pas non plus été épargnés. Selon le média local Star, le joueur ghanéen Christian Atsu et le directeur sportif de Hatayspor, Taner Savut, sont piégés sous les décombres où une équipe de secours tentent de les dégager. Le gardien de but de Malatyaspor, Eyup Turkasian, serait lui décédé.

De terribles nouvelles qui ne laissent personne indifférent, à commencer par Luka Modric. Le ballon d’or 2018 et milieu de terrain du Real Madrid est en effet en prière pour les différentes victimes de la catastrophe naturelle.

Turkey and Syria 🙏🙏 — Luka Modrić (@lukamodric10) February 6, 2023

Le club anglais de Premier League, Newcastle, a également réagi à ce drame qui a frappé la nation turque. Dans un post sur les réseaux sociaux, les Magpies ont invité la communauté sportive à prier (leurs différents dieux) pour que ceux qui sont sous les décombres soient sauvés, notamment Atsu, leur ancien attaquant.