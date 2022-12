Luka Modric: « Lionel Messi est le meilleur joueur de l’histoire »

Après la défaite contre l’Argentine (3-0) ce mardi soir, le capitaine de la Croatie a rendu un vibrant hommage à Lionel Messi.

La première affiche des demi-finales de la Coupe du monde 2022 a opposé l’Argentine et la Croatie ce mardi soir. Au terme d’une prestation maîtrisée, les Argentins se sont tranquillement imposés sur le score de 3-0 pour se hisser en finale de la compétition. Élu homme du match, Lionel Messi aura fait très mal à l’adversaire, ouvrant la marque dans cette partie sur penalty (35è), avant de délivrer une passe décisive pour Julian Alvarez pour le troisième but de la rencontre (69è).

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Après ce match, malgré la défaite et son coup de gueule contre l’arbitrage, Luka Modric a rendu hommage à la Pulga. Le joueur du Real Madrid espère que l’attaquant du PSG remportera le trophée, tout en le désignant comme le meilleur joueur de tous les temps. « Espérons qu’il remporte cette Coupe du monde, c’est le meilleur joueur de l’histoire et il le mérite. Il fait une grande Coupe du monde, il montre sa qualité et sa grandeur à chaque match« , a lâché le Ballon d’Or 2018, relayé par RMC Sports, qui a pourtant joué avec Cristiano Ronaldo. Son avis semble donc le plus impartial possible.

A 35 ans, Lionel Messi est en mission pour s’offrir un premier titre mondial après l’échec en finale en 2014. Lever le trophée pour son dernier match en Coupe du monde le consacrerait peut-être pour toujours, comme le meilleur joueur de tous les temps. Même si les fervents supporters de Cristiano Ronaldo ne seront jamais d’accord avec cela.