Luis Rubiales: « Je continuerai à me défendre »

Luis Rubiales, le président suspendu de la fédération espagnole de football, a déclaré qu’il continuerait à se défendre pour prouver la vérité après que le plus haut tribunal sportif du pays ait ouvert une enquête sur son baiser forcé sur les lèvres de la joueuse Jenni Hermoso.

« Je continuerai à me défendre pour prouver la vérité », a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué publié par El Mundo. Il s’agit de son premier commentaire public depuis le 25 août. « Je veux envoyer un message à toutes les bonnes personnes de notre pays et au-delà de nos frontières, y compris aux femmes qui ont été réellement attaquées et qui ont tout mon soutien et ma compréhension : ce n’est pas une question de genre, c’est une question de vérité« , a-t-il ajouté.

Rubiales, provisoirement suspendu de ses fonctions par la FIFA pour 90 jours après avoir embrassé Hermoso après la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde féminine, fait l’objet d’une enquête du tribunal sportif espagnol, tandis que le plus haut tribunal pénal a ouvert une enquête préliminaire sur l’incident.

- Publicité-

Un baiser consensuel selon Rubiales

Le chef de la fédération s’est excusé pour son comportement à Sydney mais a réitéré sa conviction que le baiser était consensuel – Hermoso dit que ce n’était pas le cas et qu’elle se sentait comme une « victime d’une agression ». « Le 20 août, j’ai commis des erreurs évidentes, pour lesquelles je regrette sincèrement et du fond du cœur », a déclaré Rubiales dans son communiqué.

« J’ai appris que, quelle que soit la joie et la profondeur de l’émotion, même lorsqu’on remporte une Coupe du monde, les dirigeants sportifs doivent être tenus d’avoir un comportement exemplaire, et le mien ne l’était pas », a ajouté l’ancien syndicaliste.

Rubiales a réitéré que le baiser était « un acte mutuel et consensuel » avec « une jubilation débordante des deux côtés ». L’homme de 46 ans a déclaré qu’il croyait que la justice prévaudrait: « J’ai toujours confiance dans l’indépendance des organes chargés de résoudre cette question, malgré la pression politique et la brutalité intéressée de certains médias. »

- Publicité-

« Bien que les informations sur cette affaire soient soumises à de nombreuses manipulations, mensonges et censures, la vérité n’a qu’un seul chemin, et c’est pourquoi je le répète, j’ai confiance que justice sera rendue », a-t-il poursuivi.

Les présidents territoriaux de la fédération espagnole de football ont demandé à Rubiales de démissionner de son poste la semaine dernière, alors que plus de 80 joueuses de l’équipe nationale sont en grève pour exiger son départ.

Articles similaires