L’UEFA envisage l’organisation d’une nouvelle compétition

Selon les informations de The Guardian, l’UEFA veut totalement réformer la Supercoupe d’Europe pour en faire une nouvelle compétition. Un tournoi auquel devrait participer le vainqueur de la MLS.

L’UEFA multiplie les nouvelles compétitions ces dernières années, malgré le calendrier déjà chargé des joueurs. Après la création de la Ligue des Nations ou encore de la Ligue Europa Conférence, l’instance faîtière du football européen envisage de donner naissance à un nouveau tournoi, selon The Guardian.

D’après le média britannique, l’instance européenne souhaite désormais réformer complètement la Supercoupe d’Europe, pour en faire un nouveau tournoi. Actuellement, il s’agit d’un affrontement entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l’Europa League, mais dans l’avenir il y aura plus d’équipes.

Toujours selon The Guardian, un format de Final Four est à l’étude, avec quatre équipes, avec des demies et une finale. La particularité de ce nouveau tournoi est que l’UEFA veut ouvrir ses frontières à une équipe non-européenne. Ainsi, en plus du vainqueur de la C1 et de la C3, il y aura également le gagnant de la Ligue Europa Conférence, et aussi le champion de la MLS, le championnat national de football aux USA. De plus, la compétition sera jouée en terre américaine, pour maximiser les profits.

Les acteurs du football européen seront-ils d’accord avec cette nouvelle compétition? Pour rappel, le nouveau format de la Ligue des champions, qui entre en vigueur à partir de la saison prochaine, a déjà énormément de détracteurs dans les rangs des dirigeants, joueurs et entraîneurs du vieux continent.