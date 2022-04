L’UE prévient la Chine à « ne pas interférer » dans les sanctions occidentales visant la Russie

L’UE s’efforce de persuader la Chine de renoncer à aider Moscou pour contrer les sanctions occidentales, lors d’un sommet virtuel débuté ce vendredi, 37e jour de l’offensive russe contre l’Ukraine.

L’UE a appelé vendredi Pékin à «ne pas interférer» dans les sanctions occidentales visant la Russie, avertissant que tout soutien à Moscou « ternira gravement la réputation» de la Chine en Europe« , a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. «Les entreprises regardent comment les pays se positionnent (…) Aucun citoyen européen ne comprendrait que (la Chine) soutienne la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre» en Ukraine, a-t-elle indiqué, au côté du président du Conseil européen Charles Michel, à l’issue d’un sommet en visioconférence avec le président chinois Xi Jinping.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué, vendredi, à New Delhi, l’approche «équilibrée», selon lui, de l’Inde au sujet de la guerre en Ukraine. L’Inde, que le président américain Joe Biden avait trouvé «hésitante» dans sa réponse à l’invasion de l’Ukraine, a refusé de se joindre aux votes condamnant Moscou aux Nations unies.

«Ces jours-ci, nos collègues occidentaux voudraient réduire toute question internationale significative à la crise en Ukraine», a déclaré en anglais le chef de la diplomatie russe, à New Delhi, lors d’une rencontre avec son homologue indien. «Nous apprécions que l’Inde appréhende cette situation avec l’ensemble des faits, et pas uniquement de manière unilatérale. L’amitié est le mot clé pour décrire l’histoire de nos relations et nos relations ont été par le passé très soutenues dans de nombreux moments difficiles».

Emmanuel Macron a échangé encore une fois ce vendredi par téléphone avec son homologue ukrainien sur l’invasion russe, comme attendu. Volodymyr Zelensky confirme cet entretien sur Twitter, saluant les « discussions continues » avec le président français et appelant à ce que « l’initiative française des corridors humanitaires depuis Marioupol soit mise en oeuvre ».

Continued talks with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Told about countering Russian aggression. Discussed the negotiation process – the course and prospects, the importance of security guarantees. The initiative of 🇫🇷 on humanitarian corridors from Mariupol must be implemented!