Ludovic (L’amour est dans le pré) : il lance « Domaine Nopalia », un projet autour du cactus

Ludovic , candidat de la 19e saison de L’amour est dans le pré, et sa compagne Julia ont annoncé leur séparation début 2026 ; l’ex-candidat a depuis présenté sur Instagram un nouveau projet professionnel autour du cactus baptisé Domaine Nopalia , tandis que Julia a publié le 30 janvier un message dénonçant un départ « sans explication » et l’absence de nouvelles de la part de son ex.

Ludovic, candidat de la 19e saison de L’amour est dans le pré, et sa compagne Julia ont annoncé leur séparation début 2026 ; l’ex-candidat a depuis présenté sur Instagram un nouveau projet professionnel autour du cactus baptisé Domaine Nopalia, tandis que Julia a publié le 30 janvier un message dénonçant un départ « sans explication » et l’absence de nouvelles de la part de son ex.

Le visage des quatorze participants de la vingt-et-unième saison de L’amour est dans le pré a été révélé ces dernières semaines sur M6. Karine Le Marchand a rencontré dix hommes et quatre femmes dont les portraits ont été diffusés, et les candidats attendent désormais les réponses de leurs potentielles correspondances avant les speed-datings programmés à la rentrée à Paris. Ludovic, viticulteur originaire d’Occitanie et âgé de 28 ans au moment du tournage, s’était illustré lors de la saison 19 en recevant Manon et Mélanie avant de se présenter au bilan aux côtés de Julia.

Le 30 janvier, Julia a publié sur Instagram un long message dans lequel elle relate l’absence soudaine de Ludovic : « Depuis quelques jours, Ludovic est parti. Sans explication. Sans affaires. Je n’ai plus aucune nouvelle. Il ne répond ni à mes messages, ni à mes appels », écrit-elle, se disant « triste, seule, abandonnée, rejetée » et « abasourdie ». Elle qualifie son ex de « menteur » et évoque des « traumatismes ». Dans la même publication, Julia accuse Ludovic de s’être approprié un projet commun : « Nous avions un projet commun, personnel et professionnel… Ludovic m’a évincé de notre projet professionnel commun et poursuit désormais seul, en s’appropriant et en me volant mon travail », écrit-elle.

Publicité

Ludovic (L’amour est dans le pré) : après les vignes, les cactus

Sur son compte Instagram, Ludovic a créé une page intitulée Domaine Nopalia, où il présente son initiative autour du cactus avec la mention : « Une plante, deux univers. Beauté naturelle & food innovante ». Le trentenaire décrit ainsi le positionnement de son projet sans pour autant détailler, pour le moment, la nature exacte des produits ou des services qu’il entend proposer.

Des publications antérieures évoquaient par ailleurs un incendie dans l’Aude ayant touché l’ancien candidat, qui avait déclaré avoir tout perdu ; ces éléments de contexte figurent dans les sujets publiés au fil de sa médiatisation depuis sa participation à l’émission. Le lancement de Domaine Nopalia intervient après ces épisodes rapportés par la presse.

À ce jour, Julia n’a pas réagi publiquement à la création de la page Instagram de Ludovic. Après avoir annoncé leur rupture, elle est progressivement réapparue sur les réseaux sociaux en expliquant avoir eu « besoin de temps » pour traverser une « période difficile ». Les publications des deux protagonistes restent consultables sur leurs comptes respectifs.