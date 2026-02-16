Lucie Bernardoni plus poignante que jamais avec « Plus de monstres sous mon lit »

Lucie Bernardoni a livré samedi 14 février une prestation chargée d’émotion lors du prime spécial Saint‑Valentin de Danse avec les stars sur TF1, en interprétant en danse « SOS d’un terrien en détresse » , morceau rendu célèbre dans la mémoire collective par Daniel Balavoine et associé à Grégory Lemarchal.

Lucie Bernardoni a livré samedi 14 février une prestation chargée d’émotion lors du prime spécial Saint‑Valentin de Danse avec les stars sur TF1, en interprétant en danse « SOS d’un terrien en détresse », morceau rendu célèbre dans la mémoire collective par Daniel Balavoine et associé à Grégory Lemarchal.

La soirée, conçue pour que les candidats offrent une part d’eux‑mêmes à travers une chorégraphie intime, a placé les émotions au cœur des numéros. Pour ce prime diffusé le soir de la Saint‑Valentin, la contrainte thématique a visé à faire dialoguer performance et vécu personnel des participants.

Ancienne candidate de la Star Academy et mère de Lily, Lucie Bernardoni a choisi de rendre hommage à son ami et ancien camarade Grégory Lemarchal, décédé en 2007 des suites de la mucoviscidose, en dansant sur le titre interprété par le chanteur avant son décès.

Publicité

Un hommage bouleversant

Sur la scène, la prestation de Lucie Bernardoni s’est distinguée par une écriture chorégraphique sobre et une interprétation marquée par l’émotion. Les images diffusées montraient une artiste visiblement affectée, dont la gestuelle a été perçue comme un adieu et une libération. Le choix du titre, chargé d’histoire pour le public et intime pour l’interprète, a structuré le numéro autour d’un registre grave et poignant.

Après la diffusion, Lucie Bernardoni a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour expliciter les motifs et le ressenti qui ont guidé sa prestation. Elle a remercié Raffaële Lucania, membre de la troupe de l’émission, pour son « poésie et ton aide », ainsi que sa sœur Magali Bernardoni, « inspiration de cette danse qui se lit au‑delà du thème imposé ».

Dans un message publié sur son compte Instagram, elle a déclaré : « Dieu que c’était difficile car je voulais laisser les anges avec les anges avec leur propre musique, en paix », avant d’ajouter : « Je dansais pour dire adieu à des poids lourds que l’on avait posés sur mes épaules ». Ces propos ont été accompagnés d’un remerciement aux proches qui l’ont soutenue.

Publicité

Elle a par ailleurs expliqué avoir dansé « pour ce que l’on ne voit pas à la télé » et témoigné d’un changement intime : « Je ne savais même plus que je pouvais m’autoriser à le faire et m’autoriser à vivre vraiment. Il n’y a plus de monstres sous mon lit. C’est terminé (…) ». La chanteuse a conclu son message en adressant sa gratitude aux personnes qui, selon elle, « permettent à mon cœur de battre ».

La prestation de Lucie Bernardoni a été perçue par une partie du public comme un moment de reconstruction personnelle et comme un hommage à la mémoire de Grégory Lemarchal, et a suscité des réactions positives auprès des téléspectateurs.