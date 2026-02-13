Lucie Bernardoni (DALS) accusée de maltraitance sur sa fille, son ex porte plainte

Lucie Bernardoni , professeure plurielle révélée par la Star Academy et candidate de la nouvelle saison de Danse avec les stars, se retrouve au cœur d’une polémique familiale : son ex-compagnon, le compositeur Pedro Alves, affirme avoir déposé une plainte le 29 novembre dernier pour des faits concernant leur fille de 15 ans, Lily . L’information a été révélée dans un entretien exclusif accordé au magazine Voici quelques heures avant le troisième prime diffusé sur TF1, vendredi 13 février 2026.

La présence de Lucie Bernardoni au casting de Danse avec les stars, autant que son profil médiatique lié à la Star Ac’, rend particulière la portée de ces accusations. Le troisième prime de l’émission, programmé ce vendredi, devait notamment voir l’élimination d’une première célébrité à l’issue des votes du jury et du public, contexte qui a précipité la diffusion de l’entretien de Pedro Alves.

Dans cet entretien, Pedro Alves, père de Lily, détaille les motifs qui l’ont poussé à saisir la justice et à sortir du silence malgré la notoriété de son ex-compagne. Il présente sa démarche comme une décision prise pour protéger leur fille et accepte d’en assumer les conséquences médiatiques.

Les reproches formulés par le père et la réponse de l’avocate

Pedro Alves retrace la garde de leur enfant : selon ses déclarations, il avait obtenu la garde exclusive lorsque Lily avait sept mois. Il dit avoir accepté une garde partagée lorsque l’adolescente a eu 13 ans, mais affirme qu’à partir de là la situation s’est dégradée. Il accuse Lucie Bernardoni de négligence et de comportements mettant en danger le bien-être scolaire et personnel de leur fille, évoquant une chute des résultats scolaires et des « jours où elle était livrée à elle‑même » chez sa mère.

Le père évoque des éléments matériels et de comportement : selon lui, Lily disposait d’un « compte de taxi » et d’un « compte de livraison à domicile », et recevait « 2 500 euros d’argent de poche par mois ». Il raconte également avoir retrouvé sa fille « dans un bar des Halles avec un inconnu » un soir où, selon lui, sa mère était en direct à la télévision. Enfin, il affirme qu’il y a eu « des faits de violence intolérables » sans en préciser la nature ni produire d’éléments publics supplémentaires dans l’entretien.

Pedro Alves déclare avoir informé sa fille de sa démarche et assure que cela lui a apporté un certain soulagement, affirmant : « J’ai longuement réfléchi avant de le faire. Je sais que ça va m’attirer des seaux de haine mais j’y suis prêt… j’ai la conviction que je dois parler, pour le bien de ma fille ».

