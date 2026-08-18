Luc Gnacadja prend la tête de l’Association nationale des communes du Bénin

Le maire de Cotonou, Luc Marie Constant Gnacadja, a été porté à la présidence de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB). Il succède à Luc Sètondji Atrokpo à la tête de la faîtière des 77 communes béninoises, dans un contexte de renouvellement des exécutifs communaux après les élections locales de 2026.

Luc Gnacadja élargit son champ de responsabilités dans la gouvernance locale béninoise. Déjà maire de Cotonou, il prend désormais la direction de l’Association nationale des communes du Bénin, structure chargée de représenter et de défendre les intérêts communs des collectivités territoriales.

Son arrivée à la tête de l’ANCB intervient après le renouvellement des conseils communaux pour la mandature 2026-2033. Les 77 communes disposent de nouveaux exécutifs issus des élections communales de janvier, Luc Gnacadja ayant lui-même été installé à Cotonou le 15 février 2026.

Il avait succédé à Luc Atrokpo à la mairie de la capitale économique après l’élection de ce dernier à l’Assemblée nationale. Architecte de formation et ancien ministre de l’Environnement, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Luc Gnacadja a également dirigé le secrétariat exécutif de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification de 2007 à 2013.

Une nouvelle étape pour la faîtière des 77 communes

L’ANCB constitue l’un des principaux cadres de concertation des élus locaux au Bénin. Elle intervient dans le plaidoyer auprès de l’État, la coopération décentralisée, le renforcement des capacités des communes et la mise en œuvre de projets liés notamment à la gouvernance locale, au climat, à la nutrition et au développement territorial.

Luc Sètondji Atrokpo dirigeait l’association depuis 2015. Il avait été réélu en décembre 2020 pour un mandat de six ans à la tête d’un bureau national de 15 membres.

La prise de fonction de Luc Gnacadja marque donc la fin de cette longue présidence et ouvre une nouvelle séquence pour l’organisation, au moment où les communes béninoises entament un nouveau cycle de sept ans.

Le nouveau président dispose déjà d’une visibilité dans les réseaux internationaux de collectivités. Il est notamment vice-président de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), où il plaide pour une coopération internationale davantage tournée vers les besoins des territoires, notamment sur le climat, la mobilité, le numérique, l’inclusion sociale et l’emploi des jeunes.

Son nouveau mandat à l’ANCB devrait notamment le placer au centre des échanges entre les 77 communes, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur les questions de financement local, d’infrastructures, de décentralisation et de fourniture des services publics de proximité.

L’ANCB est d’ailleurs représentée au conseil d’administration du Fonds d’investissement communal par Luc Gnacadja et le maire de Ouidah, Christian Houétchénou. Ce fonds est destiné à apporter aux communes une assistance financière et technique ainsi que des instruments adaptés au financement du développement local.