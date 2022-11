Louis Van Gaal: «L’Equateur est une équipe plus organisée que le Sénégal»

Le sélectionneur des Pays-Bas, Louis Van Gaal, s’est exprimé sur le prochain match des Oranjes face à l’Equateur en 2è journée du groupe A au Mondial 2022. Un adversaire plus organisé que le Sénégal, selon le coach batave.

Tombeurs du Sénégal (2-0) lundi dernier, les Pays-Bas pourraient être la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Iran Fifa Coupe du Monde Qatar - - Senegal Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Equateur Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 3 2 Ghana Fifa Coupe du Monde Uruguay 0 0 Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Suisse 1 0 Cameroun Fifa Coupe du Monde Belgique 1 0 Canada

Les Oranjes affrontent en effet l’Equateur ce vendredi au stade Khalifa, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A. En tête de leur poule, à égalité de points avec la Tri, les coéquipiers de Memphis Depay assureraient leur billet pour le second tour en cas de victoire.

Une mission qui ne sera pas du tout au repos pour les Néerlandais selon Louis Van Gaal. Le sélectionneur batave pense en effet que les équatoriens seront plus difficiles à battre que les Sénégalais qui sont moins organisés.

« L’Equateur est une équipe plus organisée que le Sénégal. Ce sera difficile », a-t-il lâché en conférence de presse, rapporté par la presse internationale. « On ne peut pas jouer comme contre le Sénégal. Nous savons que l’Équateur est une bonne équipe. Ils ne marquent pas beaucoup, mais c’est une équipe contre laquelle il est difficile de marquer. Ce sera sans doute plus compliqué que le Sénégal », a ajouté Louis Van Gaal. Rendez-vous demain soir à partir de 17 heures (GMT+1).