Louis Bertignac : Laetitia publie un cri du cœur face aux flammes à Fontainebleau

Un incendie hors norme ravage le massif de Fontainebleau depuis le dimanche 12 juillet 2026 : des flammes parties à proximité de Vaudoué menacent la propriété du musicien Louis Bertignac et de son épouse Laetitia, tandis que les autorités évoquent un bilan en hausse et la possibilité d’une origine volontaire.

La vague de chaleur qui touche la France a favorisé la propagation rapide du feu déclaré près de Vaudoué, au cœur du massif de Fontainebleau. Les secours font face à un front important : selon les autorités interrogées, plusieurs centaines d’hectares ont déjà été détruits et les flammes se sont approchées de la demeure des Bertignac, une maison de 350 m² située à proximité immédiate du massif.

Sur le plan opérationnel, la situation est qualifiée de très grave : 37 départements ont été placés en vigilance rouge en raison des températures extrêmes et des risques de départs de feux simultanés. Interrogé au journal télévisé de 20 heures sur France 2, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a indiqué que 1 300 hectares avaient d’ores et déjà été parcourus par les flammes et qu’un second foyer, apparu à cinq kilomètres du premier peu avant 15 heures, avait parcouru environ une centaine d’hectares.

Un incendie « volontaire » évoqué par les autorités

Lors de son intervention médiatique, le ministre a souligné un élément qui a retenu l’attention des services : « Il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1 000 mètres, ce qui laisse supposer que cela pourrait être une origine volontaire », a-t-il déclaré, citant l’existence de plusieurs foyers rapprochés comme indice possible d’une action intentionnelle.

Les moyens engagés sur le terrain comprennent des soldats du feu, des engins lourds et des renforts aériens dans les secteurs où les conditions météorologiques permettent des largages. Les services de secours ont diffusé des images et des vidéos des zones incendiées pour documenter l’évolution du sinistre et alerter les riverains.

Sur les réseaux sociaux, Laetitia Bertignac, épouse de Louis Bertignac, a publié des images et une vidéo des lieux touchés par le feu, reprises par les pompiers. Elle a exprimé son émotion en légende : « Je pleure », puis « Je pleure encore » et « C’est un cauchemar ».

Confrontée à la proximité du sinistre, Mme Bertignac a également détaillé les gestes qu’elle propose pour aider : elle a indiqué disposer d’un champ pouvant accueillir des chevaux et des ânes et d’une piscine qui pourrait être vidée pour servir aux opérations de lutte contre l’incendie ou à l’accueil d’animaux menacés.

La propriété des Bertignac, située à deux pas du massif, demeure menacée par l’évolution du feu et par les vents qui ont favorisé la propagation des flammes lors des heures critiques de la journée.