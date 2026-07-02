Lou évoque une possible lesbophobie après son élimination de Secret Story Lou ne nie pas que son orientation sexuelle ait influencé son élimination de Secret Story Lou, première éliminée de Secret Story, questionne l’impact de sa lesbophobie dans les votes

Première éliminée de la nouvelle saison de Secret Story, Lou a quitté le jeu avec une attitude résolument posée. Âgée de 27 ans, cette candidate a accordé une interview à 20 Minutes dans laquelle elle revient sur son éviction au premier prime de l’émission diffusé mercredi soir. Lou a reconnu avoir pressenti son départ tout en évoquant avec prudence la possibilité que des préjugés liés à son orientation sexuelle aient pu influencer les votes du public. Elle refuse toutefois d’en tirer des conclusions définitives, préférant mettre en avant des liens sincères noués au sein de la Maison des Secrets.

Secret Story est une émission de télé-réalité française adaptée du format néerlandais Big Brother. Initialement diffusée entre 2007 et 2017 sur TF1 puis NT1 et animée par Benjamin Castaldi et Christophe Beaugrand, elle met en scène plusieurs candidats enfermés dans une maison, chacun devant garder un secret tout en essayant de découvrir ceux des autres. Après un long arrêt, ce programme emblématique revient avec une nouvelle saison très attendue qui suit le quotidien de nouveaux participants dans la fameuse Maison des Secrets, confrontés à diverses épreuves, alliances et stratagèmes.

Lou, dont le secret personnel avait fait l’objet de nombreuses spéculations, a vécu une aventure brève mais intense. Son départ précoce dès le premier prime éliminatoire a surpris certains téléspectateurs, mais la candidate assure avoir anticipé cette éventualité afin de mieux gérer la déception.

Une élimination qu’elle avait pressentie

Mercredi soir, lors de cette première soirée de nominations, Lou s’est retrouvée face à Paola, une autre candidate de la Maison des Secrets, et a été la première à quitter l’aventure. Dans son entretien avec 20 Minutes, la jeune femme explique avoir ressenti cette sortie imminente. « Pressenti, oui. Curieusement, je le savais plus ou moins, je n’ai pas été étonnée. Je m’en étais beaucoup doutée. Je m’y étais aussi préparée pour éviter une trop grosse déception », confie-t-elle.

Malgré ce départ, Lou ne regrette pas son passage dans l’émission. Elle souligne avoir établi des liens forts avec les autres candidats en un temps limité. « Je n’ai pas été si déçue non plus. J’ai créé des liens tellement forts dans cette maison qu’il était trop important pour moi que ce soient eux qui continuent ». Elle ajoute même qu’elle aurait accepté de sacrifier sa place au profit de Paola si cela avait été nécessaire. « J’aurais sans hésiter sacrifié ma place pour la donner à Paola s’il avait fallu le faire. Donc je pense que la vie est bien faite à ce niveau-là ».

Son orientation sexuelle a-t-elle joué un rôle ?

Quelques jours avant son élimination, Lou avait officiellement révélé publiquement qu’elle était en couple avec une femme. Cette annonce rapide après son entrée dans la maison a suscité des interrogations sur une possible influence des préjugés liés à cette orientation dans le vote des téléspectateurs qui déterminait son sort.

Face à ces rumeurs, la candidate garde une position mesurée. Elle déclare : « Je préfère me dire que ce n’est pas pour ça que je suis sortie mais pour d’autres raisons qui ne me sont pas encore très claires et qui ne me le seront peut-être pas ». Par ce propos, elle n’exclut pas totalement que son orientation sexuelle ait pu jouer un rôle sans cependant l’affirmer formellement.