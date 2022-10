L’Otan va organiser des exercices de largage d’armes nucléaires au-dessus de la Belgique

« Steadfast Noon » est organisé chaque année par un allié différent de l’Otan, parmi ceux qui ont accepté une tâche nucléaire au sein de l’Alliance atlantique. C’est au tour de la Belgique d’accueillir l’exercice.

L’exercice nucléaire annuel Steadfast Noon de l’Otan, qui vise à entraîner la défense du territoire de l’organisation du traité au moyen d’armes nucléaires, aura lieu en Belgique la semaine prochaine. La ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a fait cette déclaration en marge de la réunion des ministres de la Défense de l’Otan à Bruxelles.

« Il y aura des avions qui survoleront la Belgique et la mer du Nord », a déclaré jeudi le ministre Dedonder. Une cinquantaine d’avions d’une dizaine de pays sont concernés. Mme Dedonder a également souligné qu’il ne s’agit pas d’une « contre-réaction à quoi que ce soit ». Elle a mentionné qu’il s’agit d’un « exercice planifié de longue date qui a lieu régulièrement ». « Il s’agit de capacités de formation. C’est normal, les soldats font cela pour être préparés », a-t-elle également déclaré.

Durant cet exercice, les pilotes des pays de l’Otan s’entraîneront au largage des armes nucléaires, ce qui implique de suivre des règles et des procédures extrêmement strictes. Mais rassurez-vous, ce ne sont pas des vraies armes nucléaires qui seront larguées au-dessus du territoire belge.

L’exercice « Steadfast Noon » implique 14 pays et jusqu’à 60 avions de différents types, y compris des avions de combat de quatrième et cinquième générations, ainsi que des avions de surveillance et des ravitailleurs en vol. L’exercice, qui se déroule jusqu’au 30 octobre, est une « activité d’entraînement de routine et récurrente » et n’est lié « à aucun événement mondial actuel, » a indiqué l’Alliance atlantique sur son site internet.