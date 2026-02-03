Benin Web TV
LIVE

L’Otan a commencé à planifier sa mission de défense de l’Arctique

Le 3 février, l’Otan a engagé les premières étapes de préparation d’une opération destinée à renforcer la sécurité dans la région arctique, a indiqué mardi un porte-parole de l’Alliance à l’AFP. L’annonce confirme que l’organisation planifie une réponse structurée face aux préoccupations croissantes liées à cette zone.

Ousmane Traoré SambaVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Actus
154vues
L’Otan a commencé à planifier sa mission de défense de l’Arctique
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le 3 février, l’Otan a engagé les premières étapes de préparation d’une opération destinée à renforcer la sécurité dans la région arctique, a indiqué mardi un porte-parole de l’Alliance à l’AFP. L’annonce confirme que l’organisation planifie une réponse structurée face aux préoccupations croissantes liées à cette zone.

Selon le colonel Martin O’Donnel, qui représente le Shape auprès des médias, les travaux de préparation ont été lancés pour une initiative baptisée Arctic Sentry. Il a précisé que l’objectif est d’instaurer une posture de surveillance et de prévention plus soutenue dans l’Arctique.

Le colonel O’Donnel parle au nom du Shape, le quartier général suprême des forces alliées en Europe, responsable de la coordination des capacités militaires de l’Alliance sur le continent. Son intervention auprès de l’AFP vise à clarifier que l’opération en est pour l’instant à sa phase de planification.

Publicité

Contexte et implications

Le choix d’une structure dédiée témoigne de l’attention accrue portée par l’Otan à l’espace arctique, théâtre d’enjeux stratégiques et logistiques qui se renforcent avec l’évolution des conditions climatiques et des routes maritimes. Arctic Sentry apparaît comme une réponse destinée à mieux prévenir les incidents et à assurer une présence coordonnée des alliés.

Articles liés

Grèce : collision entre un bateau des garde-côtes et une embarcation fait 14 morts parmi des migrantsCuba : 0°C relevé à Matanzas, nouveau record national de température minimaleÉtats-Unis : Washington dit avoir abattu un drone iranien qui s’était approché de manière agressive d’un de ses porte‑avionsAffaire Epstein: Bill et Hillary Clinton témoigneront fin février devant le Congrès
Merci pour votre lecture — publicité