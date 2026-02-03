L’Otan a commencé à planifier sa mission de défense de l’Arctique

Le 3 février, l’Otan a engagé les premières étapes de préparation d’une opération destinée à renforcer la sécurité dans la région arctique, a indiqué mardi un porte-parole de l’Alliance à l’AFP. L’annonce confirme que l’organisation planifie une réponse structurée face aux préoccupations croissantes liées à cette zone.

Selon le colonel Martin O’Donnel, qui représente le Shape auprès des médias, les travaux de préparation ont été lancés pour une initiative baptisée Arctic Sentry. Il a précisé que l’objectif est d’instaurer une posture de surveillance et de prévention plus soutenue dans l’Arctique.

Le colonel O’Donnel parle au nom du Shape, le quartier général suprême des forces alliées en Europe, responsable de la coordination des capacités militaires de l’Alliance sur le continent. Son intervention auprès de l’AFP vise à clarifier que l’opération en est pour l’instant à sa phase de planification.

Contexte et implications