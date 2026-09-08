Lori Loughlin demande le divorce à Mossimo Giannulli après près de 29 ans de mariage

Lori Loughlin a officiellement engagé une procédure de divorce contre Mossimo Giannulli. L’actrice de 62 ans a déposé sa demande vendredi 4 septembre devant un tribunal de Los Angeles, mettant sur les rails la fin d’un mariage commencé en 1997.

Selon les documents judiciaires consultés par plusieurs médias américains, dont People et USA Today, la star de Full House invoque des « différends irréconciliables ». Le couple avait déjà annoncé vivre séparément à l’automne 2025, mais aucune procédure n’avait alors été engagée.

Lori Loughlin et le créateur de mode Mossimo Giannulli se sont mariés en novembre 1997. Ils ont deux filles adultes, Isabella Rose, 27 ans, et Olivia Jade, 26 ans. Le dossier de divorce fait également état d’un contrat prénuptial conclu avant leur mariage, puis modifié en 2015.

La procédure ouvre ainsi un nouveau chapitre dans la vie privée de l’actrice, qui avait recommencé ces derniers mois à se montrer davantage en public et sur les réseaux sociaux. Elle a notamment fait son retour sur Instagram fin août, après plusieurs années d’absence.

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Un couple longtemps exposé médiatiquement

Le nom du couple avait été fortement médiatisé lors du scandale américain des admissions universitaires révélé en 2019. Lori Loughlin et Mossimo Giannulli avaient été accusés d’avoir versé 500 000 dollars afin que leurs filles soient présentées à tort comme recrues de l’équipe d’aviron de l’Université de Californie du Sud.

Ils avaient ensuite plaidé coupable en 2020 dans cette affaire. Lori Loughlin avait purgé une peine de deux mois de prison, tandis que Mossimo Giannulli avait été condamné à cinq mois. L’épisode avait durablement marqué leur image publique et entraîné une mise en retrait de la comédienne.

Depuis, Lori Loughlin a progressivement repris sa carrière à la télévision, avec plusieurs apparitions dans des séries et téléfilms. La demande de divorce intervient alors qu’elle cherche aussi à reconstruire une présence publique plus régulière.

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Le couple n’a pas annoncé de conflit public autour de ses deux filles, toutes deux majeures. Les modalités financières du divorce devront désormais être examinées dans le cadre de la procédure, en tenant compte notamment des dispositions prévues par leur contrat prénuptial. La question du partage des biens est particulièrement scrutée dans les séparations de stars, comme l’avait montré le divorce de Jessica Alba, conclu sans contrat prénuptial.