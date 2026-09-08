Gwyneth Paltrow revient sur ses fiançailles avec Brad Pitt et leur « coup de foudre »

Gwyneth Paltrow replonge dans l’un des chapitres les plus scrutés de sa vie sentimentale. Invitée mardi 8 septembre du podcast Friends Keep Secrets, l’actrice américaine est revenue sur sa relation avec Brad Pitt , décrivant leur rencontre comme un véritable coup de foudre avant d’évoquer leurs fiançailles et la rupture qui a suivi.

Face à Benny Blanco, Lil Dicky et Kristin Batalucco, Gwyneth Paltrow a raconté avoir été immédiatement séduite par Brad Pitt lorsqu’ils se sont retrouvés sur le tournage de Se7en. À l’époque, elle avait 22 ans et voyait sa propre notoriété exploser au moment même où leur histoire devenait l’une des romances les plus commentées d’Hollywood.

L’actrice a également confirmé que leur relation était allée jusqu’aux fiançailles. Le mariage, lui, n’a jamais eu lieu. Dans cette nouvelle conversation, elle attribue notamment cette issue à leur jeunesse, à leurs carrières en plein essor et aux tournages qui les tenaient régulièrement éloignés l’un de l’autre.

Une histoire devenue emblématique des années 1990

Gwyneth Paltrow et Brad Pitt se sont rencontrés au milieu des années 1990 autour du thriller Se7en. Leur relation a rapidement attiré l’attention des médias, avant des fiançailles en 1996 puis une séparation en 1997. Les confidences livrées cette semaine ont été relayées notamment par InStyle et TMZ, après la mise en ligne du nouvel épisode de Friends Keep Secrets.

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Gwyneth Paltrow ne présente toutefois pas cette histoire comme un regret permanent. Elle explique que la rupture a été difficile à vivre à l’époque, alors que sa carrière et son exposition médiatique prenaient une nouvelle dimension, mais elle parle aujourd’hui de Brad Pitt avec affection et souligne qu’ils sont restés en bons termes.

Cette relation appartient depuis longtemps à l’histoire sentimentale des deux stars, mais le récit direct de Gwyneth Paltrow lui redonne une tonalité plus intime. Au-delà du glamour des tapis rouges et des couvertures de magazines de l’époque, l’actrice décrit surtout deux jeunes comédiens confrontés à une célébrité soudaine et à des emplois du temps difficiles à concilier.

Près de trente ans plus tard, ces confidences ravivent forcément la nostalgie autour d’un couple qui avait marqué le Hollywood des années 1990. Elles offrent surtout une lecture plus apaisée d’une relation que Gwyneth Paltrow continue de considérer comme importante dans son parcours personnel.