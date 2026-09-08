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Katie Holmes et Jason Bard Yarmosky s’affichent en amoureux au lac de Côme

Katie Holmes a rendu sa nouvelle histoire d’amour encore plus publique. L’actrice américaine a partagé lundi 7 septembre une série de photos de son séjour en Italie avec l’artiste new-yorkais Jason Bard Yarmosky, où le couple apparaît notamment en randonnée, à dîner aux chandelles et échangeant un baiser.

Anne Sophie
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Katie Holmes et Jason Bard Yarmosky s’affichent en amoureux au lac de Côme
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Ces images arrivent au lendemain d’une autre publication de Jason Bard Yarmosky consacrée à leur escapade autour du lac de Côme. Le couple y profite d’une sortie en bateau, de baignades et des paysages italiens, dans une séquence très commentée par les médias people américains.

La relation avait franchi un cap public le 1er septembre. Pour l’anniversaire de Jason Bard Yarmosky, Katie Holmes avait publié sur Instagram une photo du couple en le qualifiant de « meilleur parmi les meilleurs », une publication interprétée comme l’officialisation de leur romance. People a confirmé que les deux intéressés avaient ensuite multiplié les images communes pendant leur voyage.

L’actrice de 47 ans et l’artiste de 39 ans avaient été aperçus ensemble plus tôt dans l’été. En juillet, ils avaient assisté à une projection du film The Invite d’Olivia Wilde à East Hampton, où ils avaient été vus proches et complices. InStyle rapporte également qu’ils s’étaient rencontrés quelques semaines auparavant lors d’un dîner lié au Tribeca Film Festival à New York.

Cette nouvelle séquence marque une rare exposition de la vie sentimentale de Katie Holmes, qui reste généralement discrète sur ses relations. L’actrice, révélée par la série Dawson’s Creek, partage une fille, Suri, avec son ex-mari Tom Cruise.

Jason Bard Yarmosky, un artiste new-yorkais

Jason Bard Yarmosky est un peintre et dessinateur basé à New York. Selon sa présentation professionnelle relayée par People, son travail explore notamment le vieillissement, le temps et la mémoire. Ses œuvres ont été exposées dans plusieurs musées et galeries aux États-Unis ainsi qu’à Paris.

Les publications italiennes du couple ne constituent donc pas une annonce de fiançailles ou de mariage, mais elles confirment le caractère désormais public de leur relation. Après plusieurs mois de discrétion, Katie Holmes et Jason Bard Yarmosky choisissent eux-mêmes de documenter cette nouvelle étape sur leurs comptes sociaux.

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