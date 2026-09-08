Millie Bobby Brown partage une rare vidéo de sa fille pendant des vacances en Italie

Millie Bobby Brown a offert à ses abonnés un rare aperçu de sa vie de famille, lundi 7 septembre, en publiant sur Instagram des images de vacances dans les Dolomites, en Italie. L’actrice de 22 ans y apparaît avec son mari Jake Bongiovi et leur fille, que le couple a accueillie par adoption en 2025.

Dans la première séquence du carrousel, la star de Stranger Things porte l’enfant dans ses bras tandis qu’elle marche aux côtés de Jake Bongiovi dans un décor de montagne. La publication, légendée simplement « different in the dolomites », mêle paysages, moments de détente et scènes de la vie familiale.

Le couple reste toutefois fidèle à la discrétion qu’il s’est imposée depuis l’arrivée de leur fille. Son visage n’est pas montré et son prénom n’a pas été officiellement rendu public. Millie Bobby Brown et Jake Bongiovi avaient annoncé en 2025 vouloir vivre ce nouveau chapitre de leur vie de parents « dans la paix et l’intimité ».

Les images ont rapidement attiré l’attention des médias people américains et européens, notamment People, E! News et Sky TG24, qui soulignent le caractère inhabituel de cette apparition familiale. L’actrice partage ponctuellement des éléments de son quotidien de mère, tout en maintenant une frontière nette autour de l’identité de l’enfant.

Une maternité qui influence aussi sa carrière

Depuis qu’elle est devenue mère, Millie Bobby Brown explique que cette nouvelle responsabilité pèse aussi sur ses choix professionnels. Elle a notamment confié vouloir privilégier des personnages féminins capables de constituer des modèles positifs pour sa fille et pour les jeunes spectatrices.

L’actrice britannique s’est mariée avec Jake Bongiovi en 2024. Le couple avait ensuite annoncé l’arrivée de leur fille en 2025, sans dévoiler son prénom ni montrer clairement son visage, une ligne qu’il continue de respecter dans cette nouvelle publication depuis l’Italie.

Ce séjour dans les Dolomites intervient après une année chargée pour Millie Bobby Brown, qui poursuit ses activités d’actrice et de productrice tout en évoquant régulièrement la place désormais centrale de la maternité dans sa vie privée et dans sa manière d’envisager ses futurs rôles.