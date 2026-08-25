L’or à plus de 4 600 dollars l’once : les prix repartent à la hausse après un premier semestre mitigé

Le cours de l’or a atteint 4 645 dollars l’once ce lundi 24 août 2026, son plus haut niveau depuis la mi-mai, selon les données du World Gold Council. Cette remontée intervient après un premier semestre en dents de scie pour le métal jaune, portée cette fois par les craintes des investisseurs sur un possible affaiblissement du dollar.

Vendredi 21 août, l’once avait déjà clôturé à 4 623,94 dollars, en hausse de 2,4 % sur la seule journée et de 5 % sur la semaine, selon des données relayées par Reuters. Sur le marché à terme Comex, les contrats hebdomadaires ont progressé de 5,56 % sur la même période. L’once évolue ainsi nettement au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours, qui se situe autour de 4 513 dollars.

Ce rebond fait suite à l’annonce, la semaine précédente, du Trésor américain d’augmenter ses rachats d’obligations d’État à long terme. Cette décision, prise après une envolée des rendements obligataires – le taux à 30 ans avait atteint 5,34 % avant l’intervention -, a ravivé les craintes d’un affaiblissement du dollar : l’indice WSJ Dollar Index a reculé de 0,74 % sur la semaine. Une partie des investisseurs s’est reportée sur l’or, valeur refuge traditionnelle en période d’incertitude monétaire.

Les banques centrales continuent par ailleurs de soutenir la demande : elles ont acheté net 289 tonnes d’or au deuxième trimestre 2026. Cet appétit s’inscrit dans un contexte de dette publique américaine élevée, estimée à 101 % du produit intérieur brut pour 2026, avec un déficit fédéral projeté à 1 900 milliards de dollars, soit 5,8 % du PIB.

Un premier semestre 2026 heurté après une année 2025 record

L’année 2025 avait déjà été marquée par 53 records historiques du cours de l’or. Le début de 2026 avait prolongé cette dynamique, l’once atteignant jusqu’à 5 500 dollars, avant un deuxième trimestre 2026 qualifié de pire depuis 2013 en termes de recul trimestriel. Fin juin, l’once était ainsi retombée autour de 4 000 dollars.

Depuis, le métal jaune a entamé un mouvement de reprise, enchaînant plusieurs semaines consécutives de hausse avant celle du 24 août, pour retrouver son meilleur niveau depuis la mi-mai. Les prochaines décisions de la Réserve fédérale américaine sur ses taux d’intérêt seront désormais suivies de près par les marchés, un facteur déterminant pour la trajectoire des cours dans les prochaines semaines.