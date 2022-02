L’ONU lance un appel à la mobilisation de fonds pour soutenir le Mali

L’ONU prévoit de mobiliser 686 millions de dollars d’aide humanitaire pour le Mali. Ce financement permettra d’aider 5,3 millions de personnes parmi les plus vulnérables du pays.

Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont lancé lundi leur plan de réponse humanitaire 2022 pour le Mali, qui vise à rassembler 686 millions de dollars américains, a déclaré le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Ce plan de réponse humanitaire a pour but d’aider les 5,3 millions de personnes les plus vulnérables parmi les 7,5 millions de personnes qui ont besoin d’aide humanitaire dans le pays.

Les besoins actuels au Mali sont les plus élevés depuis 2012, a déclaré l’OCHA. « La violence et les chocs climatiques ont augmenté le nombre de gens confrontés à l’insécurité alimentaire. Quelque 1,8 million de personnes auront besoin d’une aide alimentaire cette année, soit 51% de plus qu’en 2021. » peut-on lire dans le Point de presse des Nations Unies.

« Pour répondre aux besoins urgents des communautés touchées par les crises alimentaires et nutritionnelles, les Nations Unies ont débloqué 10 millions de dollars par le biais du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF). Pour les actions humanitaires et de développement, il est essentiel d’assurer la sécurité des personnes, y compris la sûreté et la sécurité des acteurs qui les assistent », a déclaré le diplomate béninois Alain Noudehou, Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Mali. Il a affirmé qu’ « ensemble, nous devons soutenir la restauration des moyens de subsistance des populations déplacées et réfugiées, soutenir leur retour en toute sécurité dans leurs lieux d’origine pour réduire progressivement leur dépendance à l’aide humanitaire».

Et d’ajouter qu’« il est nécessaire de continuer à renforcer les initiatives de solutions durables et d’assurer une meilleure coordination entre les actions humanitaires, de développement et de consolidation de la paix pour mieux répondre aux besoins et pour la résilience des communautés dans les zones de conflit ou de post-conflit ».