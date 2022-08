L’ONU confirme des attaques de l’armée rwandaise en RD Congo

Un groupe d’experts des Nations unies confirme disposer de « preuves solides » que les troupes rwandaises combattent aux côtés du groupe rebelle M23 dans l’est de la République démocratique du Congo et lui fournissent des armes et un soutien.

Le Rwanda a précédemment démenti les accusations du gouvernement congolais selon lesquelles il soutiendrait le M23 et aurait envoyé des troupes dans le pays. Mais, selon un rapport d’experts missionnés par les Nations unies, l’armée rwandaise est intervenue dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) ces derniers mois, directement et en soutien à des groupes armés.

L’armée rwandaise a « lancé des interventions militaires contre des groupes armés congolais et des positions des Forces armées congolaises » depuis novembre 2021, selon ce rapport transmis au Conseil de sécurité. Les experts indiquent que Kigali a également « fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à s’emparer de villes et de zones stratégiques ».

Le groupe onusien « a obtenu des preuves solides de la présence et des opérations militaires menées par des membres des RDF (Forces de défense rwandaises) dans le territoire de Rutshuru entre novembre 2021 et juillet 2022 », indique le rapport cité par Reuters. Le ministre congolais de la Communication et des médias, Patrick Muyaya a rapidement réagi après la confirmation par l’ONU. « La vérité finit toujours par triompher. Nous nous réjouissons des conclusions du travail du groupe d’experts des Nations Unies« , a dit le ministre congolais avant d’ajouter: « Nous espérons que les conclusions seront vite tirées pour mettre fin à l’ingérence du Rwanda et ramener une paix durable », dans un tweet.