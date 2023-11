L’ONU annonce la reprise de ses vols vers le Niger

- Publicité-

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a annoncé mercredi, la reprise de ses vols humanitaires vers le Niger. L’ONU avait mis un terme à ses vols vers Niamey, depuis le coup d’Etat qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

En 2023, avant la crise politique, le Niger comptait 4,3 millions de personnes en situation de besoin humanitaire avec 3,3 millions en situation de crise alimentaire aigue sévère ; dont la grande majorité sont les femmes et les enfants.

La suspension des vols humanitaires de l’ONU vers le Niger n’a donc fait qu’empirer les choses pour des milliers de personnes en situation difficile. Cependant, l’ONU a annoncé mercredi 15 novembre, la reprise de ses vols vers le Niger.

L’UNHAS, le service aérien d’aide humanitaire des Nations unies, sert notamment à acheminer des produits médicaux ou à transporter des personnes malades et des personnels humanitaires.

« …Si je regarde uniquement les chiffres de 2023, nous avons 173 organisations humanitaires qui sont enregistrées, donc agréées comme utilisatrices de ce service aérien. Cela représente à peu près 1360 passagers par mois et également 2,4 tonnes de fret par mois, essentiellement des médicaments, du matériel médical ou du matériel de communication.

Nous disposons de deux avions, un avion de 50 places et un avion de 35 places. Initialement, l’UNHAS a été créé pour rejoindre la destination de Diffa, qui était un pôle de concentration des interventions humanitaires, mais sur ce trajet-là, nous effectuons bien sûr des arrêts à Maradi et Zinder où nous avons également des opérations, (nous pouvons) aller également jusqu’à Agadez qui est une zone extrêmement reculée, et sur ce trajet (nous pouvons nous) arrêter également à Tahoua. », a déclaré le directeur du Programme alimentaire mondial au Niger (PAM), cité par RFI.