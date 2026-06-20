Lolita Séchan adresse un message à Patrick Bruel

Le monde de la culture s’est à nouveau mobilisé après la mort de la petite Lyhanna : Lolita Séchan, la fille du chanteur Renaud, a publié le mardi 16 juin 2026 un message sur Instagram interpellant directement le gouvernement pour l’adoption d’une loi intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants .

Accompagnée de deux images montrant des mains peignant l’inscription « touche pas à mon gosse », la publication de Lolita pose une question claire aux élus : « À quand le réveil du gouvernement pour voter cette loi intégrale qui encadrerait enfin convenablement le traitement des violences faites aux femmes et aux enfants ? »

Cette prise de parole s’inscrit dans un mouvement plus large d’artistes et de personnalités du spectacle qui réclament des mesures rapides et concrètes face aux défaillances dénoncées par les associations, alors que l’affaire Patrick Bruel, mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, continue d’agiter les milieux culturels.

Un texte législatif jugé global mais en attente de calendrier

La proposition de loi visée par Lolita Séchan a été déposée au bureau de l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025. Portée par la députée socialiste Céline Thiébault-Martinez, elle rassemble une coalition transpartisane réunissant huit groupes politiques sur onze et comporte 79 articles couvrant l’ensemble de la chaîne des violences : prévention, prise en charge des victimes, sanction des auteurs et accompagnement social.

Le texte s’inscrit dans la continuité d’une dynamique lancée en novembre 2024 par des associations féministes et en faveur des droits de l’enfant, qui ont formulé plus de 140 propositions. Parmi les mesures prévues figurent notamment une check-list d’actes d’enquête systématiques dès le dépôt d’une plainte, l’entretien avec un médecin spécialisé en psychotraumatisme, les prélèvements et l’enregistrement des auditions.

La proposition prévoit également un volet budgétaire, motivé par une hausse des plaintes : le texte rappelle une augmentation de 284 % des plaintes pour agressions sexistes et sexuelles depuis 2017, selon les éléments portés par ses auteurs.

Le lundi 15 juin 2026, la délégation parlementaire porteuse du texte a été reçue par le Premier ministre Sébastien Lecornu et plusieurs ministres. Cette réunion, obtenue après l’affaire Lyhanna, a permis d’obtenir un soutien de principe du gouvernement, sans calendrier précis : un rendez‑vous a été fixé au 14 juillet, après examen du texte par le Conseil d’État.

Pour la députée Thiébault-Martinez, l’urgence est chiffrée : elle évoque dans ses communications le chiffre de 160 000 victimes mineures et de 250 000 femmes victimes de violences sexuelles chaque année, et déplore que seulement 3 % des auteurs soient condamnés. « Il faut en finir avec l’impunité des auteurs d’inceste et des violeurs », affirme-t-elle.

La publication de Lolita Séchan, relayant un message simple et visuel, rejoint ainsi les appels à des mesures législatives globales portés par des élus et des associations ces derniers mois.