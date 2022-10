« L’oiseau volera selon nos règles »: les mises en garde de la Commission européenne à Elon Musk

Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, a réagi ce vendredi à la suite du rachat de Twitter par le multimilliardaire Elon Musk. En réponse au patron de Tesla qui a tweeté jeudi soir « l’oiseau est libre », Thierry Breton a tweeté: « En Europe, l’oiseau volera selon nos règles européennes ».

the bird is freed

👋 @elonmusk



In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal