Loïc Nottet renonce à l’Eurovision 2026, remplacé par Essyla

Loïc Nottet a finalement renoncé à représenter la Belgique à l’Eurovision 2026 , selon des informations relayées par CGTV et confirmées par plusieurs médias belges : le chanteur et danseur, finaliste notoire du concours en 2015, avait initialement accepté de revenir avec une chanson prête depuis plusieurs mois, mais a décliné sa participation en raison du contexte polémique lié à la validation de la participation d’Israël par l’Union européenne de radio-télévision (UER).

Les négociations en coulisses avaient abouti à un accord de principe ; Loïc Nottet, déjà connu pour sa quatrième place en 2015 avec Rhythm Inside et pour sa victoire dans l’émission Danse avec les stars (DALS), devait représenter la Belgique à l’Eurovision 2026 à Berne. D’après les sources, la proposition artistique était finalisée et une mise en scène envisagée, mais l’annonce officielle n’a pas été faite avant sa décision de se retirer.

La décision de l’UER de valider la participation d’Israël au concours, présidée par Delphine Ernotte-Cunci, a entraîné des réactions en chaîne au sein du réseau des diffuseurs membres. Plusieurs pays ont annoncé leur retrait en signe de protestation, parmi lesquels l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Islande, tandis que la Belgique et la France ont annoncé le maintien de leur participation. Selon les informations disponibles, Loïc Nottet a évalué le risque de polémiques et de possibles affrontements liés à cette situation et a choisi de ne pas engager sa participation.

Essyla choisie pour succéder à Loïc Nottet

Face à ce retrait, la délégation belge a exploré des alternatives et s’est tournée vers une artiste qui avait déjà été pressentie lors du processus de sélection. Selon les reportages de la presse belge citant Clément Garin, la chanteuse Essyla, ancienne finaliste de The Voice Belgique, a accepté de représenter la Belgique au concours de 2026.

Essyla avait été mise en retrait dans la phase précédente, lorsque Loïc Nottet avait donné son accord. Sa nomination intervient après deux années pendant lesquelles la Belgique n’a pas réussi à se qualifier pour la finale, avec Red Sebastian et Mustii éliminés en demi-finales. Le résultat le plus récent et notable reste la septième place obtenue par Gustaph en 2023.

Les éléments rendus publics indiquent que la chanson destinée à l’Eurovision pourrait être interprétée en anglais, choix fréquemment adopté par la Belgique ces dernières éditions. À ce stade, la délégation belge n’a pas encore procédé à une communication officielle confirmant le retrait de Loïc Nottet ni la candidature d’Essyla.

