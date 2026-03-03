Loïc Mesanvi, l’attaquant togolais de 22 ans rejoint Indy Eleven

Indy Eleven a officialisé l’arrivée du milieu togolais Loïc Mesanvi en prévision de la saison 2026 du USL Championship, la deuxième division du soccer nord-américain.

Âgé de 22 ans, Mesanvi débarque en provenance de Minnesota United, club avec lequel il a évolué ces deux dernières saisons. Durant son passage chez les Loons, il a été aligné à huit reprises pour un total de 72 minutes de jeu en saison régulière, réussissant deux tirs cadrés et remportant cinq duels aériens.

Le club précise que le transfert reste conditionnel à l’aval de la ligue et de la fédération compétente. Conformément à la politique interne d’Indy Eleven, les modalités financières et contractuelles ne seront pas communiquées.

Un accueil public et des attentes mesurées

Sur ses réseaux, Indy Eleven a publié un message de bienvenue à son nouveau renfort, soulignant qu’il s’agit d’un élément supplémentaire dans la construction de l’effectif pour la saison à venir. Le club a partagé une image du joueur accompagnée d’un court texte d’accueil.

Avec ce recrutement, Indy Eleven mise sur un jeune joueur qui devra prouver sa valeur et gagner du temps de jeu afin de s’imposer durablement au sein de l’effectif en vue de la campagne 2026.