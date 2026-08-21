Loana, ses cendres dérobées ? Sophie aurait tenté de les récupérer en les remplaçant par des restes de barbecue

Loana Petrucciani , icône emblématique de la télé-réalité française depuis sa victoire dans Loft Story en 2001, est décédée le 25 mars 2026 à l’âge de 48 ans. Depuis sa disparition, des tensions autour de la gestion de ses cendres ont éclaté au sein de son entourage. Née sous le feu des projecteurs, Loana a marqué l’histoire du petit écran français, mais son héritage continue aujourd’hui de susciter des conflits, notamment entre sa mère Violette et son ex-compagne Sophie. Ces dissensions, apparues peu après les obsèques célébrées à Nice le 10 avril, prennent depuis des mois des allures d’affaire rocambolesque et très médiatisée.

Selon plusieurs sources proches du dossier, la cérémonie de dispersion des cendres de Loana est programmée pour le 30 août, date anniversaire de la star, une volonté affichée par sa mère Violette, qui conserve l’urne funéraire à son domicile. Cependant, ce projet de cérémonie se trouve actuellement au cœur d’une polémique révélée récemment par le magazine Voici. En effet, il est rapporté qu’une tentative de récupération des cendres aurait été envisagée par Sophie, dernière compagne de Loana. La situation dépasse le cadre d’un simple litige familial pour prendre la forme d’un scénario invraisemblable, digne d’un polar, comme en témoignent des messages vocaux qui ont été transmis à la rédaction du magazine.

Cette affaire met en lumière des tensions profondes au sein de la famille et du cercle proche de Loana, où rancunes et accusations s’entremêlent désormais autour de la mémoire de la célébrité disparue. Cette controverse illustre aussi les difficultés liées à la gestion posthume d’une figure publique dont la vie personnelle a toujours été scrutée par les médias et le public.

Un plan audacieux et controversé pour s’approprier les cendres de Loana

Les révélations publiées par Voici dévoilent que Sophie aurait envisagé un procédé pour s’approprier les cendres de la défunte. L’urne, conservée chez Violette, sa mère, serait devenue l’objet d’un stratagème : Sophie aurait exprimé dans plusieurs messages vocaux l’intention de se rendre au domicile de Violette, d’y trouver un prétexte pour l’éloigner temporairement, puis de procéder à un échange discret de l’urne contenant les cendres contre des restes inanimés, en l’occurrence ceux d’un barbecue. Ce plan destiné à subtiliser l’urne se caractérise par son caractère à la fois surprenant et macabre.

Arnaud, un ami proche de Loana depuis plus de vingt-cinq ans, a joué un rôle capital dans la médiatisation de cette affaire. Préoccupé par la teneur de ces messages, il a alerté les autorités. Selon ses déclarations, la gravité de la proposition l’a conduit à transmettre les éléments en sa possession aux forces de l’ordre, afin d’éviter toute réalisation de ce projet. Ce geste souligne la volonté d’entourage de s’assurer que la mémoire de Loana ne soit pas bafouée et que ces intentions compromettantes ne débouchent pas sur un acte regrettable.

Jusqu’à présent, aucune action concrète n’a été menée pour mettre en œuvre ce stratagème. Il reste impossible de déterminer si Sophie comptait réellement passer à l’acte ou s’il s’agissait d’une mauvaise plaisanterie selon les sources consultées, qui ne font état d’aucune tentative effective de vol.

Une rancœur ancienne nourrie par des accusations mutuelles

Les motivations derrière ce comportement attribué à Sophie résident dans des tensions accumulées depuis plusieurs mois, voire années, selon plusieurs témoignages. Arnaud, cité par Voici, avance deux raisons principales : d’une part, Sophie se sentirait injustement accusée par certains proches de Loana d’avoir abandonné la star dans ses derniers instants, voire d’en être responsable indirectement. D’autre part, elle aurait une perception très critique de Violette, qu’elle jugerait inapte à assumer son rôle de mère.

Cette ambiance de conflit souligne l’existence de fortes divisions dans l’entourage de Loana, exacerbées après sa mort. Des témoignages évoquent également des épisodes difficiles durant la vie de la candidate de télé-réalité, notamment des échanges houleux survenus peu avant sa disparition. Loana accusait publiquement Sophie d’avoir saccagé son appartement, citant des faits tels que la coupure de câble télévisuel, la disparition de son passeport, ou le retournement de son lit. Elle avait même déclaré à un proche : « C’est mon ex. Elle m’a dit qu’elle me ferait la misère. Elle a sûrement fait un double de mes clés et tout saccagé par vengeance. »

De son côté, Sophie aurait rejeté ces accusations sans toutefois les laisser sans réponse. Ce contexte tendu incarne une bataille d’ego et de ressentiments complexes, centrée autour du souvenir de Loana, et qui s’exprime aujourd’hui au travers d’un conflit très médiatisé.

Malgré ces divisions, la cérémonie prévue pour disperser les cendres de Loana demeure maintenue, avec la présence annoncée de sa mère Violette ainsi que de ses proches les plus fidèles. Ce rendez-vous doit se tenir le 30 août, date emblématique dans le calendrier personnel et médiatique de l’ancienne candidate.