LNB SA : Marius Adanzounon prend officiellement les commandes et fixe trois priorités

Nommé à la tête de la Loterie nationale du Bénin SA, Marius Adanzounon a officiellement pris fonction ce mardi 16 juin à Cotonou. Il succède à Gaston Zossou, qui quitte la direction générale après une décennie marquée notamment par la transformation de l’entreprise et son introduction à la BRVM.

La Loterie nationale du Bénin SA ouvre une nouvelle page de son histoire. Marius Adanzounon a officiellement pris les rênes de la société, ce mardi 16 juin, au terme d’une cérémonie de passation de service organisée au siège de l’institution à Cotonou. Il remplace Gaston Zossou, qui aura passé environ dix ans à la direction générale de la LNB SA.

Cette passation de charges s’est déroulée dans une ambiance mêlant reconnaissance pour le travail accompli et projection vers les défis à venir. Devant les responsables de la société et les membres du personnel, la présidente du Conseil d’administration, Sarah Bénédicte Kpénou, a salué le parcours du directeur général sortant. Elle a notamment rappelé les réformes engagées sous sa gestion, dont la restructuration interne, l’amélioration de la gouvernance et le renforcement des mécanismes de transparence.

Le mandat de Gaston Zossou à la tête de la LNB SA restera également associé à une étape majeure dans l’évolution de l’entreprise, celle de son entrée à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Cette cotation à la BRVM a constitué un tournant pour la société publique, appelée à se conformer davantage aux standards financiers et de gouvernance du marché sous-régional.

Dans son intervention, le directeur général sortant a rendu hommage aux équipes de la LNB SA, dont il a salué l’engagement et le professionnalisme. Il a insisté sur le rôle du capital humain dans les résultats obtenus au cours des dernières années, avant de souhaiter plein succès à son successeur.

Trois priorités pour le nouveau directeur général

Prenant officiellement fonction, Marius Adanzounon a, à son tour, salué le travail réalisé par son prédécesseur. Le nouveau directeur général hérite d’une entreprise engagée dans un processus de modernisation, mais confrontée à un environnement en pleine mutation, marqué par les exigences du numérique, les évolutions réglementaires et les nouveaux modes de consommation.

Pour conduire cette nouvelle étape, Marius Adanzounon entend s’appuyer sur trois leviers. Il s’agit d’abord de moderniser davantage l’outil de production de la LNB SA, ensuite de renforcer son efficacité opérationnelle et financière, puis de consolider sa contribution à l’économie nationale.

Le nouveau patron de la LNB SA a également appelé les agents à l’unité et à la mobilisation. À ses yeux, la réussite de cette nouvelle phase dépendra de l’implication collective du personnel et de la capacité de l’entreprise à poursuivre les transformations déjà engagées.

Avec cette installation, la Loterie nationale du Bénin SA entre ainsi dans un nouveau cycle. Après la période Gaston Zossou, marquée par des réformes structurelles et l’ouverture au marché financier régional, Marius Adanzounon devra désormais conduire l’entreprise vers une nouvelle étape de modernisation et de performance.