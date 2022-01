Littoral: faible participation à la CAD, le préfet Alain Orounla tape du poing sur la table

« On doit être près de 100 tous les mois. Je voudrais donc qu’on fasse ce taux de pourcentage de participation à la CAD et aux autres réunions dès le mois prochain « , a indiqué l’autorité préfectorale

« La CAD est d’abord une institution légale. C’est la gouvernance du département…C’est dans cette instance que nous définissons les orientations stratégiques et de développement du département. Vous dictez la réglementation en quelque sorte. Le ministre joue sa participation mais vous ne jouez pas la vôtre. Et ça se traduit par ces faibles taux de participation« ; a rappelé Alain Orounla.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.