Littérature : Osvalde Lewat ausculte les blessures de l’exil et du travail dans « Un corps indocile »

L’écrivaine, photographe et réalisatrice franco-camerounaise Osvalde Lewat a publié en août 2026 son nouveau roman intitulé « Un corps indocile », paru sous la bannière conjointe des éditions Philippe Rey et Jimsaan. Cet ouvrage marque une étape remarquée dans la trajectoire littéraire de l’artiste, confirmant sa voix singulière au sein du paysage romanesque contemporain.

Le récit relate l’histoire de Deffo, un artisan couturier africain établi à Paris dont l’existence jusque-là stable se délite brutalement. Rongé par une douleur physique tenace, mystérieuse et totalement inexpliquée par les diagnostics médicaux, l’artisan voit sa vie professionnelle et sa relation amoureuse se désagréger au fil des semaines.

Désespéré de ne trouver aucun soulagement en Europe, le protagoniste entreprend un retour dans son pays d’origine, le Zambuena, avec l’espoir d’y dénicher un remède traditionnel salvateur. Cet État subsaharien fictif, déjà présent au cœur des précédents écrits de l’autrice, sert à nouveau de cadre géographique et symbolique aux tiraillements identitaires de son personnage.

Pour subvenir à ses besoins et financer le coût de ses soins, Deffo est contraint de se faire embaucher comme simple ouvrier dans une usine textile sous le contrôle de capitaux chinois. Il se retrouve alors immédiatement confronté à une cadence industrielle destructrice, qui accélère l’aliénation mécanique et l’épuisement des corps au sein des chaînes de confection.

L’épreuve de la mondialisation et du drame intime

À travers une trame narrative rythmée qui mêle drame intime et meurtre inattendu, le roman analyse en profondeur l’amère désillusion migratoire ainsi que la vulnérabilité masculine face à la souffrance. L’écrivaine y dissèque les dérives économiques de la mondialisation en Afrique, matérialisées par la transformation des travailleurs locaux en simples rouages d’un système de production mondialisé.