Listes électorales au Togo: 91 000 doublons en traitement par la CENI

La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) du Togo a commencé le processus de nettoyage des listes électorales, une étape qui suit les opérations de collecte sur le terrain et de compilation des inscriptions des électeurs. L’objectif de cette démarche est de croiser et de vérifier les données biographiques et biométriques (noms, prénoms, photos, empreintes digitales, etc.) afin de détecter d’éventuelles inscriptions multiples et indus.

Jusqu’à présent, environ 91 000 dossiers de doublons potentiels ont été identifiés. La CENI prévoit de procéder à leur traitement administratif. Cette opération est recommandée par l’article 61 du code électoral, qui stipule que lorsqu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Par conséquent, sa radiation est automatiquement effectuée sur les autres listes.

Après le processus de nettoyage en cours, la CENI affichera les listes électorales provisoires obtenues et invitera les inscrits à les vérifier pour d’éventuelles réclamations, ouvrant ainsi la période de contentieux sur les listes électorales. L’ambition de la CENI est d’obtenir des listes électorales qui respectent le principe fondamental d' »un électeur, une voix », essentiel pour des élections crédibles.

Quid du processus électoral au Togo

Le processus électoral au Togo est une séquence d’événements coordonnés qui commence par l’organisation des élections par la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). Cette institution est chargée de préparer, d’organiser et de superviser les élections.

L’un des premiers jalons du processus électoral est l’inscription des citoyens sur les listes électorales. C’est une étape essentielle qui permet aux citoyens de participer au vote. Ensuite, les candidats à la présidence, qui doivent être des citoyens togolais de naissance et âgés d’au moins 35 ans, se présentent pour l’élection. Ils doivent également répondre à d’autres critères, tels que l’absence de condamnations pénales et une bonne santé mentale et physique. Une fois les candidatures acceptées, une période de campagne électorale est lancée. C’est une période pendant laquelle les candidats ont l’opportunité de faire campagne pour obtenir des voix.

Le jour du scrutin, les électeurs se rendent aux urnes pour exprimer leur choix. Le vote est généralement secret, et les électeurs marquent leur choix sur un bulletin de vote. Après le vote, les bulletins sont comptés et la CENI annonce les résultats provisoires. Les résultats définitifs sont ensuite proclamés par la Cour constitutionnelle. En cas de contestation des résultats, les plaintes peuvent être déposées auprès de la Cour constitutionnelle. C’est cette institution qui est l’organe final de décision en matière de contentieux électoraux.

Il est important de noter que le processus électoral au Togo a fait l’objet de critiques et de controverses au fil des ans. Des efforts ont été entrepris pour réformer le système électoral et renforcer la confiance dans le processus.