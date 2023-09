L’Iran saisit deux navires pétroliers chargés de carburant dans le Golfe Persique

Les Gardiens de la Révolution iranienne ont annoncé la saisie de deux navires pétroliers transportant 1,5 million de litres de « carburant de contrebande » dans le Golfe Persique. Les navires battaient pavillon panaméen et tanzanien, et leurs équipages ont été remis aux autorités judiciaires.

Les Gardiens de la Révolution iranienne ont saisi deux navires pétroliers transportant ce qu’ils ont qualifié de « carburant de contrebande » dans le Golfe Persique. L’annonce a été faite par le vice-amiral Mohammed Sharif Shir Ali, commandant adjoint de la troisième région maritime.

Selon les informations fournies par les Gardiens de la Révolution, les combattants de la marine ont surveillé de près les mouvements des navires commerciaux et militaires transrégionaux. Les deux navires ont été interceptés par des soldats de la troisième région maritime du CGRI, stationnés dans le port de Mahshahr et au nord du golfe Persique, agissant sur ordre de l’autorité judiciaire iranienne.

- Publicité-

Les navires saisis battaient pavillon panaméen et tanzanien, bien que des détails sur les nationalités exactes de leurs équipages n’aient pas été fournis. Les équipages des navires ont également été remis aux autorités judiciaires pour des procédures légales ultérieures.

Cette saisie intervient dans un contexte de tensions croissantes dans le Golfe Persique, où les actes de piraterie et les saisies de navires ont été de plus en plus fréquents. Les autorités iraniennes affirment agir de manière proactive pour contrer la contrebande de carburant et d’autres activités illégales dans la région.