L’Iran présente son nouveau missile « Kheibar-Shekan », sur fond de tensions avec Israël et les Etats-Unis

Alors que la course à l’armement est d’actualité dans le monde, l’Iran a présenté son nouveau missile « Kheibar-Shekan ». Selon les média officiels le projectile est doté d’une portée de 1 450 kilomètres.

Le missile iranien a été dévoilé en présence du chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri et d’autres responsables militaires. Selon les médias locaux, le nouveau missile devrait rejoindre l’arsenal iranien de projectiles « à longue portée ». Toutefois, ce nouveau missile correspond à un missile de faible à moyenne portée des forces armées occidentales.

Le missile a été développé et construit par des scientifiques de l’armée de l’air du corps des gardiens de la révolution islamique. L’Iran a avancé ces dernières années avec du matériel militaire développé localement, malgré les sanctions imposées par les États-Unis.

Selon les médias officiels, la fusée utilise du combustible solide et pèse un tiers de moins que d’autres projectiles similaires. Le temps de préparation et de tir a été réduit d’un sixième. Il a été dévoilé lors d’une visite des hauts gradés d’une base de missiles des Gardiens de la Révolution.

L’Iran a été de plus en plus désireux de démontrer ses capacités défensives au cours de l’année écoulée, en organisant plusieurs jeux de guerre, des exercices militaires et en dévoilant son dernier matériel local.