« L’Iran ne sera jamais autorisé à acquérir une arme nucléaire », déclaration conjointe des États-Unis et Israël

Le président américain a déclaré que Washington n’utiliserait la force « qu’en dernier recours » pour freiner les ambitions nucléaires de l’Iran. Joe Biden et le Premier ministre israélien Yaïr Lapid signeront jeudi un accord par lequel ils s’engageront à empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire.

Les États-Unis et Israël déclarent que «l’Iran ne sera jamais autorisé à acquérir une arme nucléaire », et qu’ils sont prêts « à utiliser tous les éléments de leur puissance nationale pour garantir ce résultat », dans la déclaration conjointe de Jérusalem. Un haut responsable de l’administration américaine, qui décrivait la déclaration aux journalistes, a indiqué que l’accord étendrait les relations qu’entretiennent de longue date les Etats-Unis et Israël en matière de sécurité.

« C’est une déclaration d’importance, et elle inclut un engagement visant à ne jamais permettre à l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, et à répondre aux activités déstabilisantes de l’Iran, particulièrement les menaces à l’encontre d’Israël », a-t-il expliqué. Le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Yaïr Lapid tiendront une conférence de presse commune jeudi.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision israélienne Canal 12 diffusé mercredi, Joe Biden a déclaré qu’il n’utiliserait la force qu’en dernier recours pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. « La seule chose pire que l’Iran tel qu’il existe aujourd’hui serait un Iran doté de l’arme nucléaire, et si nous pouvons retourner dans l’accord (de 2015), nous pourrons les retenir », a dit le président américain. Alors qu’on lui demandait si les Etats-Unis pourraient recourir à la force contre l’Iran si cela était nécessaire, Joe Biden a déclaré: « Si c’était le dernier recours, oui. »