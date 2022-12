L’Iran menace de raser Tel Aviv et Dimona si Israël attaque ses sites nucléaires

Selon la télévision iranienne, les missiles des Gardiens de la révolution atteindraient des cibles en Israël « dans les 7 minutes suivant une attaque », avant de lancer une seconde salve.

A un moment où la région connaît une course aux armements croissante, une vidéo a été diffusée sur la chaîne de télévision publique iranienne IRIB TV2 le 17 décembre et a été signalée lundi par le groupe de surveillance Middle East Media Research Institute, basé à Washington. Dans cette vidéo, Téhéran décrit la manière dont le pays riposterait à une frappe israélienne sur les sites nucléaires iraniens, avertissant que les cibles israéliennes seraient détruites en quelques minutes et qu’une deuxième salve de tirs de roquettes « raserait Tel Aviv ».

Dans le clip, le narrateur Younes Shadlou a commencé par noter qu’Israël avait récemment organisé des exercices avec les États-Unis pour simuler une attaque contre l’Iran. « Supposons que les jets israéliens parviennent à atteindre le site nucléaire de Natanz en un seul morceau » et parviennent à l’endommager, a postulé Shadlou, faisant référence à une installation majeure enfouie sous une montagne où l’Iran a installé des centrifugeuses avancées pour enrichir l’uranium. « Même s’ils parviennent à quitter le ciel iranien en toute sécurité », a-t-il poursuivi, il faudrait aux avions « au moins une heure » pour retourner à leur base. « La question est de savoir s’il y aurait une base où ils pourraient atterrir », a déclaré Shadlou

