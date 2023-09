L’Iran durcit les sanctions contre les femmes refusant le voile obligatoire dans les lieux publics

- Publicité-

Le Parlement iranien a adopté un projet de loi visant à renforcer les sanctions contre les femmes qui ne portent pas le voile obligatoire dans les lieux publics. Ce projet de loi, intitulé « le hijab et la chasteté », a été approuvé pour une période d’essai de trois ans.

En Iran, les autorités ont décidé de durcir les sanctions contre les femmes qui refusent de porter le voile dans les lieux publics. Un projet de loi a été adopté au Parlement iranien dans ce cadre. «Les députés ont approuvé la mise en oeuvre du projet de loi sur ‘le hijab et la chasteté’ pour une durée d’essai de trois ans», a indiqué l’agence Irna.

Cette décision des autorités iraniennes intervient dans un contexte où le gouvernement iranien a intensifié ses efforts pour faire respecter le port du voile, en particulier dans les grandes villes, où de plus en plus de femmes sortent sans voile.



Ce durcissement des sanctions soulève des inquiétudes quant aux droits des femmes en Iran et à la liberté de choix en matière de vêtements. Il intervient également dans un contexte de restrictions croissantes sur les libertés individuelles dans le pays.

Il est à noter que cette décision pourrait entraîner des réactions tant au niveau national qu’international, alors que l’Iran fait déjà l’objet de sanctions économiques et politiques de la part de diverses nations occidentales. Le sort des femmes en Iran et les restrictions qui leur sont imposées restent un sujet de préoccupation majeur pour les défenseurs des droits de l’homme et la communauté internationale.