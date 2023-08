Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo: une amitié « impossible »

Dans les annales du football mondial, aucune rivalité n’a brillé aussi intensément que celle entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ces deux icônes légendaires du sport roi ont livré un duel sans pareil, réalisant une rivalité qui restera à jamais gravée dans les mémoires.

Pendant une incroyable période de 12 saisons, ils ont monopolisé le prestigieux Ballon d’Or, la plus haute distinction individuelle du football. L’Argentin a décroché cette récompense à sept reprises, tandis que le Portugais l’a remportée à cinq reprises, témoignant ainsi de leur domination incontestée.

Cependant, la rivalité entre Messi et Ronaldo ne s’est pas limitée au nombre de Ballons d’Or. Leur affrontement épique sur la scène de la Liga espagnole a élevé le fameux Clasico (opposant le FC Barcelone au Real Madrid) au rang d’affiche la plus attendue et la plus suivie au niveau mondial. Cette rivalité, bien que passionnément disputée sur le terrain, s’est révélée dénuée de tout antagonisme en dehors de celui-ci. Chaque fois que les deux maîtres du jeu se croisent lors de cérémonies officielles, un profond respect mutuel a transparu, laissant entrevoir une possible amitié improbable pour les amateurs de football.

- Publicité-

Cependant, Lionel Messi a brisé le silence sur cette éventualité au cours d’une interview exclusive accordée au magazine Soccer en 2018. Dans cet entretien, le Champion du Monde 2022 a exposé les raisons complexes qui compliquent la formation d’un lien amical entre lui et le Portugais. «L’amitié se construit en passant du temps ensemble et en apprenant à se connaître. Nous n’avons aucune relation, principalement parce que nous ne nous voyons que lors de cérémonies de remise de prix, et c’est le seul moment où nous nous parlons. Tout va bien, mais nos vies ne se croisent pas très souvent», a déclaré Messi.

Les paroles de « Pulga » révèlent que derrière l’éclat de la rivalité intense sur le terrain, le rythme effréné des compétitions et des obligations professionnelles a entravé la possibilité d’une amitié florissante entre ces deux titans du football. Les chemins de Messi et Ronaldo se croisent peut-être moins fréquemment que les fans ne l’auraient pu espérer, mais leur rivalité demeure une épopée fascinante qui continue d’inspirer les générations futures sur et en dehors du gazon vert.

Articles similaires