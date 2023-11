Lionel Messi revient sur son numéro 30 au PSG

-Publicité-

Dans un entretien avec Zinedine Zidane sur la chaine Youtube d’adidas, Lionel Messi est revenu sur son passage mitigé au PSG. Et l’octuple Ballon d’Or a évoqué son numéro 30 qu’il a trainé durant ses deux saisons avec les Parisiens.

Arrivé au PSG à l’été 2021 après un départ mouvementé du Barça qui n’avait pas prolongé le contrat de son ex-capitaine, Lionel Messi n’aura passé que deux saisons avec les Rouge & Bleu. Et plus encore, le récent vainqueur du Ballon d’Or 2023 n’a pas vraiment impressionné durant son aventure parisienne. Ce dernier a même été sifflé lors de son dernier match au Parc des Princes.

Dans une interview avec Zinedine Zidane pour l’équipementier allemand adidas, le champion du monde 2022 est revenu sur l’un des aspects de son passage à Paris. Débarqué dans un club dont le maillot numéro 10 était la propriété de Neymar, l’Argentin a dû porter la tunique au dossard 30.

« Quand j’étais à Paris, je ne portais pas le numéro 10. J’étais habitué à toujours porter ce numéro avec toutes ces années passées à Barcelone et avec la sélection nationale. Même si ça n’a pas été un problème pour moi, ça m’a quand même manqué de ne pas porter « mon numéro » entre guillemets parce que je l’avais porté toute ma vie, mais c’était OK. Mais je me suis habitué. Et le numéro 30 était spécial pour moi aussi. J’ai commencé ma carrière avec le 30 », a-t-il déclaré dans cet entretien diffusé sur la chaine Youtube d’adidas.