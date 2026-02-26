Lionel Messi regrette de ne pas avoir appris l’anglais

Malgré un palmarès hors norme, Lionel Messi a confié ressentir un regret personnel : il n’a pas appris l’anglais durant son enfance. Cette confidence a été faite au cours du podcast Miro de Atrás.

L’attaquant d’Inter Miami CF a expliqué qu’il disposait, lorsqu’il était plus jeune, du temps nécessaire pour étudier la langue mais n’en avait pas mesuré l’importance, ce qu’il dit aujourd’hui déplorer.

Au fil de sa carrière, il a côtoyé des dirigeants, des célébrités et des sportifs internationaux, et a admis que son manque d’aisance en anglais lui a parfois créé des situations inconfortables, le laissant se sentir en retrait lors d’échanges avec des personnalités remarquables.

Pour le champion du monde 2022, ce déficit linguistique constitue une occasion manquée malgré les succès accumulés sur le terrain. Cette prise de conscience a des répercussions sur l’éducation qu’il prodigue à ses enfants : il insiste désormais sur la nécessité d’une bonne scolarité, de préparation et de maîtrise des langues.

Installé aux États-Unis depuis son transfert à Inter Miami CF en 2023, après deux saisons au Paris Saint-Germain F.C., Messi évolue désormais dans un environnement majoritairement anglophone, ce qui rend son regret plus tangible.

Le septuple Ballon d’Or souligne par ailleurs que le football a été pour lui un maître d’enseignement, transmettant des valeurs et forgeant des liens durables. À 38 ans, il illustre que l’apprentissage se poursuit, même pour l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.