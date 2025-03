Lionel Messi: « la MLS est une ligue rapide et physique »

-Publicité-

Le capitaine de l’Inter Miami, Lionel Messi, a partagé son ressenti sur la Major League Soccer (MLS), qu’il décrit comme une ligue en pleine évolution, rapide et physique. L’attaquant argentin a souligné la croissance rapide du championnat américain et son potentiel pour l’avenir.

Depuis son arrivée en MLS après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Messi a brillé sous les couleurs de l’Inter Miami, attirant une attention mondiale sur la ligue nord-américaine. Dans un entretien avec Apple Music, l’octuple Ballon d’Or a salué les progrès du championnat:

« La MLS se développe beaucoup en tant que ligue, en phase avec la culture des États-Unis. Elle évolue et grandit rapidement. J’espère qu’elle continuera à progresser et que de plus en plus de clubs suivront l’exemple de l’Inter Miami », a-t-il déclaré.

À 37 ans, Messi a également analysé le style de jeu de la MLS, qu’il considère comme très compétitif : « Je décrirais cette ligue comme rapide et physique. Il y a maintenant beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Toutes les équipes essaient d’attaquer, elles veulent toutes marquer des buts, donc les matchs sont ouverts. »

Son impact en MLS a été immédiat, enchaînant les performances impressionnantes avec l’Inter Miami et contribuant à l’essor de la popularité du championnat américain. Avec la présence croissante de stars internationales, la MLS s’impose de plus en plus comme un championnat à suivre de près.