Lionel Messi: « Je savais que Dieu allait me donner une Coupe du monde »

Dans un entretien accordé à Andy Kusnetzoff et relayé par Marca lundi soir, Lionel Messi s’est enfin prononcé sur le sacre de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022. Et la Pulga savait que Dieu “allait me donner une Coupe du monde.”

L’Argentine a remporté sa première Coupe du monde en 36 ans lors de Qatar 2022, en battant la France aux tirs au but en finale. Ce triomphe a été une délivrance pour Lionel Messi et son équipe, ainsi que pour le peuple argentin qui attendait cette victoire depuis de nombreuses années.

Lionel Messi, icône du football argentin, a été un leader clé pour son équipe au cours de la compétition. Son talent et sa détermination ont inspiré ses coéquipiers à donner leur maximum et à travailler ensemble pour atteindre leur objectif commun. La performance de la Pulga en finale, marqué par un doublé, a montré à tous pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du football.

Plutôt silencieux depuis ce sacre de l’Albiceleste, La Pulga s’est enfin prononcé sur cet exploit des siens, dans un entretien accordé à Andy Kusnetzoff avec lequel il a échangé sur la radio Urbana Play. Et l’attaquant du PSG est reconnaissant envers Dieu, qui, il le savait, allait lui accorder un Mondial avant la fin de sa carrière. Ses propos sont relayés par Marca.

«Je remercie toujours Dieu. Je savais qu’il allait me donner une Coupe du monde, je ne sais pas, je l’ai ressenti. C’était fou, le bonheur des gens, des grands, des enfants, de tous les âges, le bonheur qu’ils avaient était inexplicable (…) Tout ce que j’imaginais était minuscule en comparaison de ce qui s’est vraiment passé. Le vivre avec les gens, mes sentiments, ceux de mes amis, ma famille, de toute l’Argentine, c’était bien plus que ce que j’imaginais, et je n’imaginais pas grand-chose. Mais au final c’était beaucoup plus», a-t-il d’abord déclaré.

L’ancien capitaine du FC Barcelone a ensuite levé le voile sur son séjour au Qatar et son quotidien là-bas. «Avec Antonella (son épouse), nous avons continué à faire tout au long de la Coupe du Monde ce que nous faisons d’habitude : nous avons parlé avant d’aller dormir mais sans trop évoquer le jeu, ni rien de spécial. Nous avons fait la même routine tous les jours avant les matches. Nous avons répété la même chose, mais c’était très calme, j’ai très bien dormi. Tout au long de la Coupe du monde, j’étais très détendu, je sentais qu’on allait bien, que j’allais bien, qu’on faisait tout pour que ça arrive. J’avais une grande tranquillité d’esprit. J’étais capable de bien dormir», a-t-il ajouté.

Désormais avec une Coupe du monde en poche, Lionel Messi a tout gagné et peut penser sereinement à la fin de sa carrière légendaire, peut être la plus grande que ce sport ait jamais connu.