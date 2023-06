Lionel Messi fait le grand saut au cinéma (vidéo)

Lionel Messi apparaît dans un épisode de la série argentine « Los Protectores » dont les premières images ont fuité.

Après le football, Lionel Messi fait le grand saut au cinéma. La Pulga a en effet dévoilé ses talents d’acteur dans une série télévisée. Le champion du monde 2022 fait une apparition remarquée dans le premier épisode de la saison 2 de la série argentine « Los Protectores », diffusée sur la chaîne Star+. Les fans attendaient impatiemment les premières images de l’ancienne star du PSG, qui ont finalement fuité sur les réseaux sociaux.

Dans ces extraits tant attendus, on peut voir la légende du FC Barcelone endosser son propre rôle, faisant face à trois personnages représentant des footballeurs, interprétés par les acteurs Adrián Suar, Andrés Parra et Gustavo Bermúdez. Face à une situation désespérée où ils tentent de se soustraire à la banqueroute, l’un des protagonistes propose à Lionel Messi une idée des plus insolites pour générer des revenus : celle de lui faire porter chaque jour le maillot d’un club de football argentin différent pendant ses vacances.

El Messi actor.



El Messi actor.



¿Cómo lo ven?pic.twitter.com/zwKcoEOtzk — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 26, 2023

Face à une telle proposition qui l’a visiblement offusqué, Messi se lâche: « Tu me sembles très mal éduqué, lance-t-il. Comment peux-tu me faire une telle proposition? Tu ne me parles de ça non? Tu m’as dit que tu venais me parler au sujet des gars, d’un projet et me proposes un business. Tu te fous de moi? Qu’est-ce que je fais? Je ne fais pas ça pour le business. Je suis venu pour écouter les problèmes des gars, je ne fais pas ça pour le business.«

Un autre agent se lève alors, s’approchant de Messi afin de désamorcer la situation. Finalement, tout se conclut dans une atmosphère détendue, autour d’une coupe de champagne. « Pas de problème, tu restes toujours le meilleur avec nous, mais cette situation m’a pris par surprise« , déclare le champion du monde/acteur. A noter que Messi avait tourné cette scène en juin 2022 dans un immeuble à Paris, où il a vécu pendant deux ans.

