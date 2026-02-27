Lionel Messi envoyé au sol par un supporter

À Porto Rico, un match amical entre Inter Miami CF et Independiente del Valle a viré à la confusion lorsque plusieurs supporters ont envahi la pelouse pour approcher Lionel Messi, provoquant une chute spectaculaire de la star argentine après l’intervention musclée d’un agent de sécurité.

Les scènes d’euphorie autour de Lionel Messi ne surprennent plus personne. Mais celle vécue samedi soir à Porto Rico a frôlé l’incident. Opposé à Independiente del Valle avec Inter Miami CF (victoire 2-1), l’octuple Ballon d’Or a vu la rencontre basculer dans la confusion en toute fin de match. À la 88e minute, plusieurs supporters ont réussi à pénétrer sur la pelouse pour approcher leur idole. L

’un d’eux a eu le temps d’immortaliser l’instant avec un selfie, un autre a enlacé la star argentine. C’est alors qu’un agent de sécurité, intervenant avec vigueur, a projeté le fan au sol… entraînant Messi dans sa chute. La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, a rapidement enflammé la toile. Plus de peur que de mal toutefois pour le capitaine albiceleste, qui s’est relevé sans conséquence apparente.

يا لطيف يالفوضى pic.twitter.com/2z7MPUrhwe — Messi World (@M10GOAT) February 27, 2026 Un match déjà perturbé en amont

L’épisode est venu couronner une soirée déjà mouvementée. Initialement programmée le 13 février, la rencontre avait été reportée en raison d’une blessure de Messi. Et au moment du coup d’envoi, un nouveau contretemps est venu retarder les débats : un problème de maillots.

Les deux équipes s’étaient présentées avec des tuniques noires similaires, obligeant l’organisation à revoir sa copie. Résultat, près d’une heure de retard avant que les 22 acteurs ne puissent enfin fouler la pelouse avec des équipements distincts — non sans quelques hésitations sur le terrain. Entre désordre logistique et débordement de supporters, la soirée portoricaine n’aura pas manqué de rebondissements. Mais une fois encore, l’attraction Messi aura éclipsé le reste.



