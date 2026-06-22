Lionel Messi devient le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde

Déjà revenu à hauteur de Miroslav Klose grâce à son triplé face à l’Algérie, Lionel Messi a franchi un nouveau cap lors du match contre l’Autriche. En inscrivant son 17e but en Coupe du monde, le capitaine argentin devient seul le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

La soirée a une nouvelle fois consacré le génie de Lionel Messi. Déjà auteur d’un triplé retentissant lors de l’entrée en lice de l’Argentine face à l’Algérie, le capitaine albiceleste a poursuivi son incroyable moisson en inscrivant un nouveau but contre l’Autriche lors de la deuxième journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. Avant cette rencontre, Messi partageait déjà le sommet du classement historique des meilleurs buteurs du Mondial avec l’ancien attaquant allemand Miroslav Klose. Une seule réalisation lui suffisait pour prendre seul les commandes d’un palmarès parmi les plus prestigieux de l’histoire du football.

L’Argentin n’a pas tardé à saisir cette opportunité. À la 39e minute, le numéro 10 a parfaitement exploité un centre venu du côté droit pour tromper le gardien adverse et ouvrir le score. Un but qui vaut bien plus qu’un simple avantage au tableau d’affichage : il permet à Messi d’inscrire son nom tout en haut de la hiérarchie des buteurs de la Coupe du monde. Avec désormais 17 réalisations dans la compétition reine du football mondial, l’octuple Ballon d’Or dépasse Klose et confirme un peu plus son statut de légende absolue du jeu. Derrière lui figurent deux autres monuments du football, le Brésilien Ronaldo avec 15 buts et l’Allemand Gerd Müller, rejoint récemment par Kylian Mbappé, tous deux crédités de 14 réalisations.

À 39 ans, Messi continue ainsi d’écrire sa propre histoire et de repousser les limites. Déjà considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, le champion du monde argentin ajoute une nouvelle ligne dorée à un palmarès déjà exceptionnel. Dans un tournoi où chaque match peut faire basculer une carrière dans la légende, le capitaine de l’Albiceleste semble plus que jamais décidé à laisser une empreinte indélébile sur la scène mondiale.

Le classement des meilleurs buteurs de l’histoire des Coupes du Monde :

Lionel Messi : 17 buts

Miroslav Klose : 16 buts

Ronaldo : 15 buts

Gerd Müller, Kylian Mbappé : 14 buts