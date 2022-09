Lionel Messi: « avec Neymar on se connaît par cœur »

Dans une interview sur TV TUDN aux États-Unis, Lionel Messi a évoqué son entente particulière avec Neymar.

En ce début de saison, Lionel Messi se montre en pleine forme avec le PSG. Il a déjà marqué 4 buts et délivré 7 passes décisives en Ligue 1. Au-delà de ses permanences individuelles, l’argentin montre également une entente particulière avec son acolyte Neymar sur les pelouses. Interrogée à ce sujet sur TV TUDN aux Etats Unis, la Pulga a déclaré:

“Avec Neymar on se connaît par cœur, on a passé beaucoup de temps à Barcelone. J’aurais aimé avoir plus de plaisir avec lui à Barcelone, mais la vie nous a réunis à Paris. Nous sommes heureux d’être ensemble. J’adore jouer avec lui et être avec lui au quotidien”. Lionel Messi a ensuite confié son rêve de remporter la Ligue des champions avec le PSG. “C’est une compétition difficile à gagner, car les meilleurs ne gagnent pas toujours et cela se décide dans de petits détails. Nous nous préparons pour l’arrivée de ces matches difficiles”.

Pour atteindre cet objectif, le PSG aura certainement besoin du troisième membre du trio, Kylian MBappé, au sujet de qui Lionel Messi s’est montré très dithyrambique. «Kylian est un joueur différent, une bête qui est très forte en un contre un, qui va dans l’espace, qui est très rapide, qui marque beaucoup de buts. C’est un joueur complet et il l’a prouvé pendant des années, et dans les années à venir, il sera certainement parmi les meilleurs» a déclaré le septuple Ballon d’Or toujours pour TUDN.