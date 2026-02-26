Lio agressée en pleine émission avec un fruit

Lio est redevenue ces dernières années le sujet de discussions publiques : son tube années 1980 Le Banana Split, qui l’a révélée toute jeune, la place encore sous le regard d’un passé qu’elle rejette, tandis que la chanteuse évoque des épisodes violents de sa vie personnelle, dont des violences conjugales et le décès récent de son fils Diego en février 2025. Dans une interview récente, elle a aussi raconté une humiliation subie sur un plateau télé historique, épisode qui illustre, selon elle, la manière dont son image a été instrumentalisée.

Lio est redevenue ces dernières années le sujet de discussions publiques : son tube années 1980 Le Banana Split, qui l’a révélée toute jeune, la place encore sous le regard d’un passé qu’elle rejette, tandis que la chanteuse évoque des épisodes violents de sa vie personnelle, dont des violences conjugales et le décès récent de son fils Diego en février 2025. Dans une interview récente, elle a aussi raconté une humiliation subie sur un plateau télé historique, épisode qui illustre, selon elle, la manière dont son image a été instrumentalisée.

Découverte en 1979 alors qu’elle n’avait « même pas 18 ans », Lio connaît la célébrité grâce à Le Banana Split. Le titre, perçu à l’époque comme une chanson faussement naïve mais chargée de sous-entendus sexuels, a fait d’elle une icône pop tout en la transformant en objet de fascination médiatique et en cible d’une image sexualisée que l’artiste déplore aujourd’hui. Le succès du morceau l’a inscrite durablement dans la culture populaire française, tout en alimentant une réputation qu’elle n’a jamais souhaitée.

Avec la libération de la parole portée par l’affaire Harvey Weinstein et le mouvement #MeToo, Lio a réévalué son rapport à ce tube. Dans une interview accordée en 2022 au quotidien Le Parisien, elle a vivement critiqué Le Banana Split, estimant que la chanson pouvait servir de prétexte à des comportements prédateurs et allant jusqu’à la qualifier de « porte ouverte pour les ‘pédocriminels’ ». Cette prise de position s’inscrit dans un mouvement plus large de remise en question des images et des paroles qui ont pu banaliser la sexualisation des mineures.

Lio : humiliations publiques, violences subies et prises de parole

Au fil des ans, Lio s’est également affirmée comme une voix féministe engagée en partageant des épisodes douloureux de sa vie privée. Elle a évoqué des situations d’emprise et des violences conjugales dont elle a été victime, certaines manifestations de ces violences se déroulant devant ses enfants, selon ses confidences. Ces témoignages ont contribué à expliquer son positionnement public sur la condition des femmes et la nécessité, selon elle, de nommer ces violences.

En février 2025, la chanteuse a annoncé le suicide de son fils cadet, Diego, événement tragique qui s’ajoute à une trajectoire marquée par des pertes personnelles. Plus tôt, au début des années 2000, elle avait été touchée par la mort de son amie l’actrice Marie Trintignant, battue à mort par son compagnon de l’époque, le musicien Bertrand Cantat. À l’époque, Lio s’est démarquée parmi les personnalités publiques en dénonçant ouvertement ce qu’elle qualifiait de féminicide et en tenant directement Cantat responsable du drame.

Récemment, sur les ondes de RTL, l’artiste est revenue sur une autre séquence marquante de sa carrière : une prestation sur le Collaro Show, émission aujourd’hui disparue. Elle raconte qu’on lui a demandé de chanter entourée de la bande du présentateur Stéphane Collaro, des invités qu’elle jugeait « absolument ringards » et devant lesquels elle ne souhaitait pas se produire. Après son refus, l’animateur, d’après ses souvenirs, l’aurait visée en lui lançant une banane à la fin de sa prestation sur Le Banana Split, geste que Lio décrit comme « très violent ».