Lino, le fils de Cyril Hanouna, réclame 500 euros pour se faire interviewer à 13 ans

Cyril Hanouna au cœur d’une polémique légère après une révélation sur son fils Lino : invité de l’émission Tout beau, tout neuf le 12 février 2026, le chroniqueur Jordan De Luxe a déclaré que Lino aurait demandé 500 euros pour accepter une interview — une information qui a provoqué la réaction directe de l’animateur télévisuel.

Connu pour partager des bribes de sa vie privée, Cyril Hanouna évoque régulièrement ses enfants et la complicité qui le lie à eux. Son fils Lino apparaît fréquemment dans les coulisses des programmes de son père et suscite l’intérêt des chroniqueurs et du public, tant par sa présence que par des anecdotes le concernant, comme des ventes d’objets aux collaborateurs évoquées par l’équipe.

La révélation de Jordan De Luxe est intervenue lors du retour de Matthieu Delormeau dans Tout beau, tout neuf. Selon le chroniqueur, il avait contacté Lino pour proposer une interview et aurait obtenu pour réponse : « Moi je viens du moment qu’il y a 500 balles à prendre ». Cette phrase a été rapportée en direct, provoquant l’intervention immédiate de Cyril Hanouna qui a tranché en déclarant « Je ne suis pas d’accord. »

Les précédents publiques : appels en direct et préoccupations scolaires

Ce nouvel épisode s’inscrit dans une série d’apparitions publiques et de moments diffusés impliquant Lino. Alors que Cyril Hanouna était animateur sur Europe 1, son fils l’avait contacté en direct : l’animateur avait annoncé au micro « Attendez, je vais le mettre à l’antenne, c’est mon fils qui m’appelle » avant d’expliquer à Lino qu’il était en direct et de l’inviter à raccrocher pour rappeler plus tard. L’échange, léger et spontané, avait été relayé par les chroniques de l’époque.

Sur le plan scolaire, Cyril Hanouna avait fait part en public de son inquiétude au sujet de l’avenir académique de son fils. En juin dernier, lors du déjeuner mensuel du Chinese Business Club, il avait annoncé que son fils allait redoubler, confiant ne pas avoir dormi de la nuit après la nouvelle : « Parce que mon fils redouble, voilà. Ça y est, c’est tombé là, c’est tombé il y a un instant, je m’en doutais, c’est tombé ». Il avait également précisé au micro d’Europe 1 avoir rencontré le proviseur et évoqué des options entre un passage en quatrième ou un renforcement en cinquième, soulignant qu’une réunion importante était prévue pour trancher la situation.

La séquence dans Tout beau, tout neuf a en outre été l’occasion d’évoquer d’autres faits de plateau : le retour de Matthieu Delormeau et l’annulation de dernière minute de Benjamin Castaldi pour cause de douleur dentaire, événements qui ont ponctué l’émission du 12 février 2026 et mené Jordan De Luxe à aborder la question d’une interview avec Lino.

