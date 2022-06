L’influenceuse Mary Magdalene expulsée d’un vol pour sa poitrine de 10 kg jugée « ostentatoire »

L’influenceuse Mary Magdalene, affirme avoir été expulsée d’un vol qui reliait Ottawa à Dallas, pour sa poitrine jugée « ostentatoire » par la compagnie. La mannequin et danseuse canadienne menace d’attaquer la compagnie aérienne en justice.

Mary Magdalene, un mannequin d’Instagram, affirme qu’elle a été expulsée d’un vol à cause de ses seins de 10 kg. Mais, selon le tabloïd anglais Daily Mirror, l’équipage de l’avion a demandé à la jeune Canadienne de quitter l’appareil car elle portait ses écouteurs et n’écoutait pas les instructions. Selon Mary, qui a réagi dans un post Instagram, les raisons sont toutes autres.

« J’ai été expulsée à cause de mon apparence », écrit-elle. « S’il vous plaît, arrêtez la discrimination, c’est dégoûtant. Vous n’avez pas idée à quel point je me sens si embarrassée et déshumanisée. J’ai évidemment été expulsée en raison de mon look trop explicite. Mais ce n’est pas légal donc elle a dit que c’était parce que je dormais et que je ne voulais pas l’entendre ».

D’après le Daily Mirror, au moment de l’incident, la jeune femme portait un legging et une brassière de sport. Mary est une figure connue des réseaux sociaux en raison des nombreuses interventions de chirurgie esthétique dont elle a fait l’objet. D’après le tabloïd anglais, sa poitrine pèserait pas moins de 10 kilos.

Selon le Daily Mirror, le jeune modèle prévoit de poursuivre la compagnie aérienne. « Ce n’est pas juste de choisir à qui les règles s’appliquent en fonction de leur apparence ou de leur corps. Si une femme avec une plus petite poitrine que moi portait la même chose, ils n‘auraient rien dit », conclut le jeune mannequin dans un nouveau post Instagram.