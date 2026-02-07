Lindsey Vonn confirme sa participation aux JO 2026 malgré sa blessure

À quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026, prévus du 6 au 22 février dans les Alpes italiennes et en Lombardie, Lindsey Vonn a annoncé qu’elle se rendra tout de même à la compétition malgré une blessure grave survenue récemment. L’édition proposera 16 disciplines, 118 épreuves et la distribution de 195 médailles; la skieuse américaine, figure majeure du ski alpin, rappelle par sa présence que la course aux podiums se joue aussi sur la gestion des corps et des carrières.

À quelques jours de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026, prévus du 6 au 22 février dans les Alpes italiennes et en Lombardie, Lindsey Vonn a annoncé qu’elle se rendra tout de même à la compétition malgré une blessure grave survenue récemment. L’édition proposera 16 disciplines, 118 épreuves et la distribution de 195 médailles; la skieuse américaine, figure majeure du ski alpin, rappelle par sa présence que la course aux podiums se joue aussi sur la gestion des corps et des carrières.

Dans son palmarès, Lindsey Vonn compte 82 victoires en Coupe du monde, un chiffre qui fait d’elle l’une des athlètes les plus titrées de l’histoire du ski alpin. Retraitée en 2019, elle est revenue sur les pistes et s’est imposée comme une concurrente toujours capable de performances remarquées malgré les années et les opérations. À 41 ans, elle demeure un nom incontournable des épreuves de descente et de super-G.

La blessure survenue sur la descente de Crans-Montana a pourtant été lourde de conséquences: rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche et des lésions méniscales signalées, sans certitude quant à l’origine exacte de ces dernières. Alors que beaucoup voyaient dans cet accident la fin de sa tentative de retour au haut niveau, Lindsey Vonn a choisi d’annoncer sa participation aux JO 2026, en reconnaissant néanmoins que son potentiel de performance en est affecté.

Publicité

La décision de participer malgré une capacité réduite

Interrogée sur ses chances, la skieuse n’a pas maquillé la réalité de sa situation: «Difficile d’aborder les Jeux olympiques dans une position différente qu’attendue», a-t-elle dit, admettant que ses probabilités de succès «ne sont plus les mêmes aujourd’hui». Malgré ce constat, elle a déclaré vouloir tenter sa chance tant qu’une opportunité subsiste: «Je sais qu’il y a toujours une chance. Et tant qu’il y en aura une, je tenterai ma chance», a-t-elle affirmé.

Plusieurs éléments médicaux ont été évoqués par la skieuse elle‑même: lors de sa chute elle s’est «complètement rompue» le ligament antérieur croisé et «se serait abîmée le ménisque», a‑t‑elle précisé, avant d’ajouter sa confiance relative dans sa capacité à revenir sur la ligne de départ: «J’ai confiance dans le fait que je pourrai courir dimanche».

Lors d’une conférence de presse, Lindsey Vonn est également revenue sur la question de l’âge et du genre dans le sport de haut niveau. Se revendiquant peut‑être comme la première femme du ski à tenter un tel retour à son âge, elle a déclaré: «Je ne suis pas une pionnière, je suis peut‑être juste la première femme en ski à le tenter», citant l’exemple de Simone Biles pour illustrer ce que des athlètes plus âgés peuvent accomplir. Elle a expliqué que les femmes subissent souvent des pressions supplémentaires liées au souhait de fonder une famille, et que cela influence leurs décisions de retraite.

Publicité